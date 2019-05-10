Мати Сенцова розповіла, чому писала лист Путіну та яку відповідь отримала

Людмила Сенцова написала лист очільнику Кремля Володимиру Путіну, коли дізналася про таку можливість. Вона надіялася, що у президента РФ "милосердя якесь проб'ється".

Про це мама режисера розповіла в інтерв’ю Громадському.

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"Я думала, що він православний і тільки-но був повернувся зі святих місць. Дуже на милосердя сподівалася, що він відгукнеться", – сказала Людмила Сенцова.



Лист, який Людмила Сенцова надіслала Путіну

Мені прийшла офіційна відповідь, не одна, а дві. І там було просто і ясно написано, що помилування можливе, коли він сам звернеться до президента Росії. Тільки тоді буде розглядатися питання про помилування. І все,

– згадала мама режисера.

"І я зрозуміла, що даремно це зробила. Взагалі не треба було писати. Хоча і знала, що ніби як не треба. Та подумала — а раптом? Якась надія була. А раптом хтось підтримає ще? І це буде та крапля, яка все змінить? Але зараз я знаю, що це вже не допоможе", – підсумувала мама заручника.

Олег Сенцов розпочав голодування 14 травня 2018 року. Його вимогою було звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму. Припинив український режисер голодувати 6 жовтня 2018 року. Загалом голодний протест протривав 145 днів.

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Затримали Олега Сенцова 11 травня 2014 року на території окупованого Криму. Колаборанти переконують, що той готував теракт, коли Росія окуповувала півострів. Пізніше режисера звинуватили ще у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі, де він зараз і перебуває.

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