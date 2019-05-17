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      Сестра Сенцова стала громадянкою України

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      Порошенко дав громадянство сестрі Сенцова
      Порошенко дав громадянство сестрі Сенцова / AFP

      Сестра ув’язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова Наталі Каплан отримала громадянство України. Сенцов перебуває у російському полоні вже 5 років.

      Про те, що стала громадянкою України, сестра Сенцова розповіла на своїй сторінці у Facebook.

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      Відповідний указ підписав чинний Президент України Петро Порошенко.

      Здійснилося! Я громадянка України! 
      – написала вона.

      Зазначимо, приблизно так на отримання українського громадянства відреагував і колишній депутат Державної думи Росії Ілля Пономарьов. 

      За що в Росії засудили Олега Сенцова?Його затримали 11 травня 2014 року на території окупованого Криму та звинуватили в підготовці теракту на півострові під час незаконної анексії Росією. Пізніше його звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки. У серпні 2015 року в Росії Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. А 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму.

      Друг Олега Сенцова в інтерв'ю 24 каналу розповів, що пережив режисер за п'ять років ув'язнення: дивіться відео

       

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      Теги: Новини політики Новини України Олег Сенцов Петро Порошенко Українці в полоні РФ
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