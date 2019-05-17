Порошенко надав українське громадянство екс-депутату Держдуми Пономарьову

Колишній депутат Державної думи Росії Ілля Пономарьов отримав українське громадянство. Указ підписав чинний президент України Петро Порошенко.

Про це повідомив сам Пономарьов у своєму Facebook, написавши пост українською мовою. Він запевняє, що громадянство йому надали згідно з "державними інтересами України".

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Пономарьов зазначив, що, отримавши громадянство України, розпочався новий етап його життя. Новий статус планує використовувати, аби поліпшувати інвестиційний клімат нашої країни, створювати нові робочі місця, збільшувати держбюджет.

Все це для зростання добробуту українців. Впевнений, що процвітання України – це ключ до змін у Росії,

– написав він.

За сприяння в отриманні українського громадянства Пономарьов подякував серед інших генпрокурору Юрію Луценко, міністру енергетики Ігорю Насалику та нардепу Антону Геращенко.

Зазначимо, екс-депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов єдиний проголосував проти анексії Криму Росією, після чого одразу ж став у своїй країні ворогом і вигнанцем. Після того переїхав в Україну.

Про те, чому референдум у Криму – фейковий, а також чи поверне Україна півострів і коли це станеться – читайте в інтерв'ю 24 каналу з Іллею Пономарьовим.