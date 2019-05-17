П'яте звільнення за день: глава АП Райнін йде у відставку

Глава Адміністрації Президента Ігор Райнін написав заяву про звільнення. Свою посаду він обіймав із серпня 2016 року.

Як повідомили джерела в АП, указ про звільнення Райніна та його колег з Адміністрації Порошенка, які подали у відставку, оприлюднять 19 травня, передають "Українські новини".

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17 травня з джерел також стало відомо про відставку першого заступника голови Адміністрації Президента і очільника передвиборчого штабу Петра Порошенка Віталія Ковальчука. Сьогодні публічно має оголосити про своє звільнення Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов.

Вже оголосили у п'ятницю про аналогічні наміри представниця президента у парламенті Ірина Луценко та міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Хто ще залишив Адміністрацію Президента: