16:40
17 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: День бабака в Росії. Геї стрімко захоплюють РФ
      Вєсті Кремля
      22:08, 16 травня
      Вєсті.UA: Яку назву повинні мати політичні партії в Україні. Ляшко тікає з країни
      Вєсті.UA
      20:00, 16 травня
      Хто водить за ніс активістів та що буде на місці Літнього театру: розслідування журналістів
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Наркоманія в Союзі
      Згадати все
      01:02, 16 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      П'яте звільнення за день: глава АП Райнін йде у відставку

      548 Читать новость на русском
      Ігор Райнін
      Ігор Райнін / kharkivoda.gov.ua

      Глава Адміністрації Президента Ігор Райнін написав заяву про звільнення. Свою посаду він обіймав із серпня 2016 року.

      Як повідомили джерела в АП, указ про звільнення Райніна та його колег з Адміністрації Порошенка, які подали у відставку, оприлюднять 19 травня, передають "Українські новини". 

      Читайте також: Як можна вийти з того, чого не існує, – у Зеленського відреагували на розпуск коаліції в Раді

      17 травня з джерел також стало відомо про відставку першого заступника голови Адміністрації Президента і очільника передвиборчого штабу Петра Порошенка Віталія Ковальчука. Сьогодні публічно має оголосити про своє звільнення Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов.

      Вже оголосили у п'ятницю про аналогічні наміри представниця президента у парламенті Ірина Луценко та міністр закордонних справ України Павло Клімкін

      Хто ще залишив Адміністрацію Президента:

      • 16 травня стало відомо Костянтин Єлісєєв, заступник голови Адміністрації Президента, що займався зовнішньою політикою, подав у відставку. Поки він лише написав відповідну заяву, щоправда найближчим часом її може узгодити ще чинний український президент Петро Порошенко;
      • 11 травня Порошенко звільнив з посади заступника голови президентського секретаріату Олексія Філатова, який перебував на цьому місці з липня 2014 року. Філатов відповідав за правове забезпечення виконання конституційних функцій Президента України, зокрема у галузі судоустрою, за розробку та впровадження судової реформи, а також за представництво Президента України у судах.
      blog_ava
      "Гра престолів" 8 сезон: все, що відомо про фінал серіалу
      сьогодні
      14712
      Теги: Новини України Новини політики Адміністрація Президента
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вакарчук був би кращим президентом, ніж Зеленський
      сьогодні , 15:00 Вакарчук був би кращим президентом, ніж Зеленський
      Артем Овдієнко 1293
      Які фракції увійдуть у нову коаліцію у Верховній Раді
      сьогодні , 14:05 Які фракції увійдуть у нову коаліцію у Верховній Раді
      4053
      Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      16 травня , 17:00 Новітні технології холодильників: унікальна система розморозки та свіжості
      1462
      "Качели" вместо стабильной зарплаты: на что рассчитывать украинцам
      сьогодні , 14:00 "Качели" вместо стабильной зарплаты: на что рассчитывать украинцам
      Сергій Фурса 513
      Лещенко та його квартира: що відомо про елітну нерухомість нардепа
      сьогодні , 13:01 Лещенко та його квартира: що відомо про елітну нерухомість нардепа
      2 4494
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук