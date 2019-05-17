П'яте звільнення за день: глава АП Райнін йде у відставку
Глава Адміністрації Президента Ігор Райнін написав заяву про звільнення. Свою посаду він обіймав із серпня 2016 року.
Як повідомили джерела в АП, указ про звільнення Райніна та його колег з Адміністрації Порошенка, які подали у відставку, оприлюднять 19 травня, передають "Українські новини".
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17 травня з джерел також стало відомо про відставку першого заступника голови Адміністрації Президента і очільника передвиборчого штабу Петра Порошенка Віталія Ковальчука. Сьогодні публічно має оголосити про своє звільнення Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов.
Вже оголосили у п'ятницю про аналогічні наміри представниця президента у парламенті Ірина Луценко та міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Хто ще залишив Адміністрацію Президента:
- 16 травня стало відомо Костянтин Єлісєєв, заступник голови Адміністрації Президента, що займався зовнішньою політикою, подав у відставку. Поки він лише написав відповідну заяву, щоправда найближчим часом її може узгодити ще чинний український президент Петро Порошенко;
- 11 травня Порошенко звільнив з посади заступника голови президентського секретаріату Олексія Філатова, який перебував на цьому місці з липня 2014 року. Філатов відповідав за правове забезпечення виконання конституційних функцій Президента України, зокрема у галузі судоустрою, за розробку та впровадження судової реформи, а також за представництво Президента України у судах.