Ірина Луценко та заступник голови АП Ковальчук подали у відставку

Перший заступник голови Адміністрації Президента Віталій Ковальчук, який також очолював передвиборчий штаб Петра Порошенка, подав у відставку. Звільнить свою і представниця президента у парламенті Ірина Луценко.

Джерела повідомляють, що таке рішення Ковальчук прийняв після того, як Верховна Рада призначила дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського, передає "Українська правда".

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"У четвер було призначено дату інаугурації нового президента на 20 травня. Тож Ковальчук вирішив піти у відставку," – зазначив співрозмовник видання.

Проте, за його словами, Ковальчук йти з політики не збирається і розглядає кілька пропозицій щодо участі в парламентських виборах. На своїй посаді чиновник відповідав взаємодію АП з Кабінетом міністрів і регіонами.

Ірина Луценко про свою відставку оголосила офіційно під час засідання паралменту.

"Сьогодні фактично останній пленарний тиждень, закінчуються мої повноваження як представниці президента Порошенка в парламенті. Я сьогодні подала заяву президенту України Петру Порошенку з тим, щоб він звільнив мене з цієї посади", — заявила Луценко 17 травня.

Хто ще залишив Адміністрацію Президента:

16 травня стало відомо Костянтин Єлісєєв, заступник голови Адміністрації Президента, що займався зовнішньою політикою, подав у відставку. Поки він лише написав відповідну заяву, щоправда найближчим часом її може узгодити ще чинний український президент Петро Порошенко;

11 травня Порошенко звільнив з посади заступника голови президентського секретаріату Олексія Філатова, який перебував на цьому місці з липня 2014 року. Філатов відповідав за правове забезпечення виконання конституційних функцій Президента України, зокрема у галузі судоустрою, за розробку та впровадження судової реформи, а також за представництво Президента України у судах.

Крім того, по завершенню своєї каденції Порошенко відзначився низкою кадрових змін – як звільнень, так і призначень: