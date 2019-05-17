Ирина Луценко и заместитель главы АП Ковальчук подали в отставку

Первый заместитель главы Администрации Президента Виталий Ковальчук, который также возглавлял предвыборный штаб Петра Порошенко, подал в отставку. Освободит свою и представитель президента в парламенте Ирина Луценко.

Источники сообщают, что такое решение Ковальчук принял после того, как Верховная Рада назначила дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, передает "Украинская правда".

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"В четверг была назначена дата инаугурации нового президента на 20 мая. Поэтому Ковальчук решил уйти в отставку", – отметил собеседник издания.

Однако, по его словам, Ковальчук уходить из политики не собирается и рассматривает несколько предложений относительно участия в парламентских выборах. На своем посту чиновник отвечал за взаимодействие АП с Кабинетом министров и регионами.

Ирина Луценко о своей отставке объявила официально во время заседания парламента.

"Сегодня фактически последняя пленарная неделя, заканчиваются мои полномочия как представительницы президента Порошенко в парламенте. Я сегодня подала заявление президенту Украины Петру Порошенко с тем, чтобы он уволил меня с этой должности", – заявила Луценко 17 мая.

Кто еще покинул Администрацию Президента:

16 мая стало известно, что Константин Елисеев, заместитель главы Администрации Президента, который занимался внешней политикой, подал в отставку. Пока он только написал соответствующее заявление, правда в ближайшее время его может согласовать еще действующий украинский президент Петр Порошенко;

11 мая Порошенко уволил с должности заместителя главы президентского секретариата Алексея Филатова, который находился на этом месте с июля 2014 года. Филатов отвечал за правовое обеспечение выполнения конституционных функций Президента Украины, в частности в области судоустройства, за разработку и внедрение судебной реформы, а также за представительство Президента Украины в судах.

Кроме того, по завершении своей каденции Порошенко отметился рядом кадровых изменений – как увольнений, так и назначений: