Ирина Луценко и заместитель главы АП Ковальчук подали в отставку
Первый заместитель главы Администрации Президента Виталий Ковальчук, который также возглавлял предвыборный штаб Петра Порошенко, подал в отставку. Освободит свою и представитель президента в парламенте Ирина Луценко.
Источники сообщают, что такое решение Ковальчук принял после того, как Верховная Рада назначила дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, передает "Украинская правда".
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"В четверг была назначена дата инаугурации нового президента на 20 мая. Поэтому Ковальчук решил уйти в отставку", – отметил собеседник издания.
Однако, по его словам, Ковальчук уходить из политики не собирается и рассматривает несколько предложений относительно участия в парламентских выборах. На своем посту чиновник отвечал за взаимодействие АП с Кабинетом министров и регионами.
Ирина Луценко о своей отставке объявила официально во время заседания парламента.
"Сегодня фактически последняя пленарная неделя, заканчиваются мои полномочия как представительницы президента Порошенко в парламенте. Я сегодня подала заявление президенту Украины Петру Порошенко с тем, чтобы он уволил меня с этой должности", – заявила Луценко 17 мая.
Кто еще покинул Администрацию Президента:
- 16 мая стало известно, что Константин Елисеев, заместитель главы Администрации Президента, который занимался внешней политикой, подал в отставку. Пока он только написал соответствующее заявление, правда в ближайшее время его может согласовать еще действующий украинский президент Петр Порошенко;
- 11 мая Порошенко уволил с должности заместителя главы президентского секретариата Алексея Филатова, который находился на этом месте с июля 2014 года. Филатов отвечал за правовое обеспечение выполнения конституционных функций Президента Украины, в частности в области судоустройства, за разработку и внедрение судебной реформы, а также за представительство Президента Украины в судах.
Кроме того, по завершении своей каденции Порошенко отметился рядом кадровых изменений – как увольнений, так и назначений:
- уволил с должности командующего Нацгвардии Юрия Аллерова и назначил исполняющим обязанности командующего Николая Балана;
- назначил Александра Сырского новым командующим ООС;
- уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Новым членом Нацсовета стал Владимир Горковенко, который ранее работал заведующим отдела в Главном департаменте информационной политики Администрации Президента;
- уволил руководителя своей охраны Юрия Федорова;
- назначил ряд судей Верховного суда.