Порошенко уволил руководителя своей охраны

На сайте Администрации Президента обнародовали указ об увольнении начальника Службы безопасности президента Юрия Федорова.

Соответствующий указ об увольнении Петра Порошенко датирован 3 мая.

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Причина такого решения пока не известна.

На должность главы Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины Федоров был назначен 3 июня 2014 года. Тогда он сменил уволенного Александром Турчиновым Константина Кобзаря.

К слову, это уже не первое увольнение, которое подписал Петр Порошенко в апреле 2019 года. 25 апреля появилась иноформация об увольнении посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина. В МИД объяснили, что таким было личное желание посла.

Резонансным также было отстранения от должности главы Службы внешней разведки скандального Сергея Семочко. Из расследования журналистов стало известно, что он владеет состоянием, которое невозможно объяснить. А его ближайшие родственники получили гражданство РФ и ведут бизнес в оккупированном Крыму.