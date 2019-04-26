Порошенко уволил посла Украины в Молдове

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина. В МИД объяснили, что таким было личное желание посла.

Соответствующий указ от 25 апреля обнародовали на сайте главы государства.

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что увольнение Гнатишина было личным желанием посла.

Меня много спрашивают о новости об увольнении Ивана Гнатишина с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Молдове. Это было его решение, учитывая личные обстоятельства и возраст. Я очень уважаю и ценю Ивана Николаевича и благодарен ему за профессиональную работу!

– написал глава МИД в Facebook.

Порошенко назначил Гнатишина чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Молдова 28 июля 2015 года.

Отметим, после обнародования результатов выборов уже четыре главы областных государственных админстраций заявили о своих увольнениях. Так, об отставке также объявили руководители Львовской, Николаевской и Закарпатской облгосадминистраций. Аналогичные действия после инаугурации президента анонсировал председатель Тернопольской облгосадминистрации Степан Барна.

Кроме того, уволился и начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.