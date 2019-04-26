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      Порошенко уволил посла Украины в Молдове

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      Порошенко уволил посла Украины в Молдове по собственному решению
      Порошенко уволил посла Украины в Молдове по собственному решению / Фото из открытых источников

      Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении посла Украины в Молдове Ивана Гнатишина. В МИД объяснили, что таким было личное желание посла.

      Соответствующий указ от 25 апреля обнародовали на сайте главы государства.

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      Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что увольнение Гнатишина было личным желанием посла.

      Меня много спрашивают о новости об увольнении Ивана Гнатишина с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Молдове. Это было его решение, учитывая личные обстоятельства и возраст. Я очень уважаю и ценю Ивана Николаевича и благодарен ему за профессиональную работу!
      – написал глава МИД в Facebook.

      Порошенко назначил Гнатишина чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Молдова 28 июля 2015 года.

      Отметим, после обнародования результатов выборов уже четыре главы областных государственных админстраций заявили о своих увольнениях. Так, об отставке также объявили руководители Львовской, Николаевской и Закарпатской облгосадминистраций. Аналогичные действия после инаугурации президента анонсировал председатель Тернопольской облгосадминистрации Степан Барна.
      Кроме того, уволился и начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин.

      blog_ava
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      Теги: Петр Порошенко Новости Украины Новости политики Молдова
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