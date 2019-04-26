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      Порошенко звільнив посла України у Молдові

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      Порошенко звільнив посла України у Молдові через власне рішення
      Порошенко звільнив посла України у Молдові через власне рішення / Фото з відкритих джерел

      Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення посла України у Молдові Івана Гнатишина. У МЗС пояснили, що таким було особисте бажання посла.

      Відповідний указ від 25 квітня оприлюднили на сайті глави держави.

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      Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що звільнення Гнатишина було особистим бажанням посла.

      Мене багато запитують щодо новини про звільнення Івана Гнатишина з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Молдові. Це було його рішення, з огляду на особисті обставини і вік. Я дуже поважаю і ціную Івана Миколайовича і вдячний йому за професійну роботу!
       – написав голова МЗС у Facebook.

      Порошенко призначив Гнатишина надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Молдова 28 липня 2015 року.

      Зазначимо, опісля оприлюднення результатів виборів вже чотири голови обласних державних адмінстрацій заявили про свої звільнення. Так, про відставку також оголосили очільники Львівської, Миколаївської та Закарпатської облдержадміністрацій. Аналогічні дії після інавгурації президента анонсував голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна.  Окрім того, звільнився і начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Молдова
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