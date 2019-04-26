Порошенко звільнив посла України у Молдові

Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення посла України у Молдові Івана Гнатишина. У МЗС пояснили, що таким було особисте бажання посла.

Відповідний указ від 25 квітня оприлюднили на сайті глави держави.

Читайте також: В Одесі призначили нового начальника поліції

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що звільнення Гнатишина було особистим бажанням посла.

Мене багато запитують щодо новини про звільнення Івана Гнатишина з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Молдові. Це було його рішення, з огляду на особисті обставини і вік. Я дуже поважаю і ціную Івана Миколайовича і вдячний йому за професійну роботу!

– написав голова МЗС у Facebook.

Порошенко призначив Гнатишина надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Молдова 28 липня 2015 року.

Зазначимо, опісля оприлюднення результатів виборів вже чотири голови обласних державних адмінстрацій заявили про свої звільнення. Так, про відставку також оголосили очільники Львівської , Миколаївської та Закарпатської облдержадміністрацій. Аналогічні дії після інавгурації президента анонсував голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. Окрім того, звільнився і начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін.