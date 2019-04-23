Москаль подав у відставку з посади голови Закарпаття
Геннадій Москаль написав заяву про звільнення з посади голови Закарпатської облдержадміністрації за власним бажанням. Цю заяву він подав Президентові України Петрові Порошенку.
"Прошу припинити моє перебування у відпустці та звільнити мене з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації за власним бажанням", – мовиться в заяві Москаля, опублікованій на його офіційному сайті.
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Джерело: 24 канал
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