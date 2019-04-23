Москаль подал в отставку с поста председателя Закарпатья
Геннадий Москаль написал заявление об увольнении с должности председателя Закарпатской облгосадминистрации по собственному желанию. Это заявление он подал Президенту Украины Петру Порошенко.
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Источник: 24 канал
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