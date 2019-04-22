С вещами – на выход: после победы Зеленского начали увольняться губернаторы

23 апреля планирует уйти с должности руководитель Николаевской области Алексей Савченко. Его из-за внешности и поведения еще называют "украинским Кадыровым".

22 апреля подал в отставку председатель Львовской обладминистрации Олег Синютка. Свое решение он объяснил победой на президентских выборах Владимира Зеленского.

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О намерении Савченко покинуть пост главы Николаевской ОГА 24 канала сообщил источник. А еще такую ​​информацию имеет николаевский журналист Андрей Лохматов.

Что известно об Алексее Савченко?

Действующий губернатор Николаевской области начал свою карьеру с работы в управлении МВД в Киеве. Затем руководил безопасностью банка "Персональный компьютер" (впоследствии "Родовид"), затем стал заместителем председателя правления банка. Впоследствии перешел на должность председателя правления "Азия Универсал Банк", затем работал в "Партнер-Банке", после чего стал первым вице-президентом Холдинговой компании "Киевгорстрой". Недолго возглавлял концерн "Укрспирт", после этого занял должность председателя наблюдательного совета "Конверсбанка". Был председателем правления "Авант-Банка".

В 2014 году Савченко прошел в Верховную Раду от партии "Блок Петра Порошенко". Стал заместителем председателя Комитета по вопросам бюджета, вошел в межпарламентские группы по связям с парламентами Беларуси, Кипра, Норвегии и Словакии.

6 октября 2016 года президент Петр Порошенко своим указом назначил Савченко председателем Николаевской ОГА. Перед этим Савченко победил на конкурсе на должность председателя Николаевской ОГА, однако допустил многочисленные ошибки в презентации своей конкурсной программы.

Почему Алексея Савченко называют "украинским Кадыровым"?Все потому, что в 2017 году Савченко повторил за лидером Чечни Рамзаном Кадыровым и объявил конкурс на лучшее стихотворение, за которое обещал передарить новый телефон Iphone X. А еще стиль одежды и внешность Савченко очень напоминают то, как одевается и выглядит Кадыров.



Савченко и Кадыров