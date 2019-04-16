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      Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Семочко

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      Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Семочко
      Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Семочко / Фото из открытых источников

      На сайте Администрации президента официально обнародован указ об увольнении главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

       

      Указ Петра Порошенко датирован 12 апреля. Именно об этой дате он заявлял во время дебатов на НСК "Олимпийский".

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      "Уволить Семочко Сергея Алексеевича с должности первого заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины", – говорится на сайте президента.

      Кто такой Сергей Семочко

      Это экс-глава Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ в период с 2015 по 2017 годы, экс-глава Главного управления СБУ в Киеве и области в 2017-2018 годах. А с июля 2018 занимает должность первого заместителя главы Службы внешней разведки. После увольнения президентом руководителя СВР мог быть назначен на должность главы службы.

      Коротко о скандале вокруг Семочко

      В октябре 2018 года журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовали расследование. Они установили, что Сергей Семочко – первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины – владеет состоянием, которые невозможно объяснить официальными доходами. При этом его ближайшие родственники получили гражданство РФ и ведут бизнес в оккупированном Крыму.

      Позже Семочко дал интервью и записал видеообращение относительно расследования программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", где обвинил журналистов во лжи. В ответ расследователи тщательно проанализировали слова Семочко и опубликовали материал "Сколько раз солгал одиозный Семочко в скандальном интервью".

      Видео расследования "Наши деньги" о Сергее Семочко:

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      Теги: Новости Украины Коррупция Петр Порошенко Сергей Семочко Новости политики
      Источник: 24 канал
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