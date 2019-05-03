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      Шансы Вакарчука на парламентских выборах зависят от нескольких факторов, – эксперт

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      Святослав Вакарчук собирается баллотироваться в Верховную Раду?
      Святослав Вакарчук собирается баллотироваться в Верховную Раду? / Фото из открытых источников

      Ходят слухи, что Святослав Вакарчук таки наконец решится пойти в политику. Шансы на победу на парламентских выборах у него есть. Но ему выгодно идти самостоятельно с партией, где он будет лидером.

      Такое мнение 24 каналу высказал заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко.

      Читайте также: Кто пойдет на парламентские выборы и какие партии могут победить

      По словам социолога, на президентских выборах потенциальный рейтинг Вакарчука был высок. После того, как он занял неопределенную позицию, его рейтинг начал снижаться.

      Потенциал на выборах в Верховную Раду в Вакарчука есть. Но все зависит от активности певца. Будет создавать Вакарчук собственную партию или присоединится к другой. Возможно, он не будет возглавлять партию, но возглавит избирательный список. Имеет значение, с какими политиками Вакарчук объединится,
      – отмечает Михаил Мищенко.

      Впрочем, по мнению специалиста, Вакарчуку не выгодно быть фоновым политиком в партиях, где лидером будет другой. С другой стороны, создать за короткий срок новую политсилу технологически сложно.

      Мищенко отмечает: Вакарчук может отбирать голоса у партии "Слуга народа" Зеленского. Избиратели Вакарчука и Зеленского ориентированы на молодежный электорат. Частично в блоке Порошенко. Действующий президент, говорит эксперт, на президентских выборах ориентировался на избирателей западного региона. Вакарчук тоже может рассчитывать на значительную поддержку на Западе.

      Каковы данные последних соцопросов?
      Согласно исследованию, проведенного Киевским международным институтом социологии с 9 по 14 апреля, среди тех избирателей, которые уже определились с выбором и планируют прийти на выборы, проценты распределяются так: "Слуга народа" – 25,9%. "Оппозиционная платформа "За Жизнь" – 15,7%. Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 13,9%. ВО "Батькивщина" – 12,1%. "Гражданская позиция" – 5,1%. "Сила и Честь" – 5%. Еще две партии близки к проходному барьеру: Радикальная партия Олега Ляшко (4,8%) и ВО "Свобода" (4,6%). За условный "Блок Святослава Вакарчука" готовы проголосовать 1,5% избирателей.

      рейтинги партій

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Верховная Рада Святослав Вакарчук Петр Порошенко Парламентские выборы 2019
      Источник: 24 канал
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