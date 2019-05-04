Порошенко назначил нового члена Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания

Новым членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Президент Украины Петр Порошенко назначил Владимира Горковенко.

Соответствующий указ появился 4 мая на сайте главы государства.

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Известно, что Владимир Горковенко ранее работал заведующим отделом в Главном департаменте информационной политики Администрации Президента.

К слову, Петр Порошенко 4 мая подписал указ об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Нацсовета. Артеменко заявил, что уходит в отставку за два месяца до истечения срока своих полномочий. Среди причин – "человеческая усталость" и предложение перейти на другую работу.