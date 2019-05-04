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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Порошенко назначил нового члена Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания

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      Владимир Горковенко – новый член Нацсовета
      Владимир Горковенко – новый член Нацсовета / Фото из открытых источников

      Новым членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Президент Украины Петр Порошенко назначил Владимира Горковенко.

      Соответствующий указ появился 4 мая на сайте главы государства.

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      Известно, что Владимир Горковенко ранее работал заведующим отделом в Главном департаменте информационной политики Администрации Президента.

      К слову, Петр Порошенко 4 мая подписал указ об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Нацсовета. Артеменко заявил, что уходит в отставку за два месяца до истечения срока своих полномочий. Среди причин – "человеческая усталость" и предложение перейти на другую работу.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Журналисты Суспильне Телевидение Медиа Петр Порошенко
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