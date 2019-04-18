Украина опустилась в рейтинге свободы слова СМИ
В Украине ухудшилась ситуация со свободой слова. Наша страна опустилась в рейтинге на одну ступеньку ниже по сравнению с прошлым годом.
В обновленном рейтинге Украина занимает 102 место. Об этом говорится в ежегодном индексе свободы СМИ в мире по состоянию на 2019 год, которое международная правозащитная организация "Репортеры без границ" обнародовала 18 апреля, пишет DW.
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Исследователи подчеркивают, что наиболее серьезными вызовами для свободы слова в Украине остаются такие явления, как слежка или препятствование работе журналистов-расследователей с применением насилия.
На первом месте в индексе свободы СМИ – Норвегия. Страна уже третий раз лидирует в ежегодных рейтингах "Репортеров без границ".
Кроме того, на ситуацию со свободой слова негативно влияет война на оккупированном Донбассе. В отчете говорится, что еще одно явление, которое не облегчает работу СМИ в Украине, – факт все более частого отказа во въезде для иностранных журналистов.
К слову, Россия заняла в этом же рейтинге 149 место.
Значительное улучшение ситуации со свободой слова в Армении. Она поднялась сразу на 19 ступенек, заняв 61 место в рейтинге. Также существенное облегчение для работы журналистов было зафиксировано и в Кыргызстане, который за год поднялся сразу на 15 ступенек, заняв 83 место.
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