Україна опустилася у рейтингу свободи слова ЗМІ

В Україні погіршилася ситуація зі свободою слова. Наша країна опустилася у рейтингу на одну сходинку нижче у порівнянні з минулим роком.

В оновленому рейтингу Україна посідає 102 місце. Про це йдеться у щорічному індексі свободи ЗМІ у світі станом на 2019 рік, яке міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" оприлюднила 18 квітня, пише DW.

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Дослідники підкреслюють, що найбільшими викликами для свободи слова в Україні залишаються такі явища, як стеження чи перешкоджання в роботі журналістів-розслідувачів із застосуванням насильства.

На першому місці в індексі свободи ЗМІ – Норвегія. Країна вже втретє лідирує в щорічних рейтингах "Репортерів без кордонів".

Крім того, на ситуацією зі свободою слова негативно впливає війна на окупованому Донбасі. У звіті йдеться, що ще одне явище, яке не полегшує роботу ЗМІ в Україні, – факт дедалі частішої відмови у в'їзді для закордонних журналістів.

До слова, Росія посіла у цьому ж рейтингу 149 місце.

Значне покращення ситуації зі свободою слова у Вірменії. Вона піднялася одразу на 19 сходинок, посівши 61 місце в рейтингу. Також істотне полегшення для роботи журналістів було зафіксовано й у Киргизстані, який за рік піднявся одразу на 15 сходинок, посівши 83 місце.