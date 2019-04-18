09:11
18 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Балерина Волочкова захистила Путіна. Дивний російський робот
      Вєсті Кремля
      22:59, 17 квітня
      Вєсті.UA: Порошенко та Зеленський розлютили Ляшка. Президент ступив на пекельну землю
      Вєсті.UA
      21:26, 17 квітня
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як раніше на іподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Україна опустилася у рейтингу свободи слова ЗМІ

      153 Читать новость на русском
      Україна опустилася у рейтингу свободи слова ЗМІ
      Україна опустилася у рейтингу свободи слова ЗМІ / Фото з відкритих джерел

      В Україні погіршилася ситуація зі свободою слова. Наша країна опустилася у рейтингу на одну сходинку нижче у порівнянні з минулим роком.

      В оновленому рейтингу Україна посідає 102 місце. Про це йдеться у щорічному індексі свободи ЗМІ у світі станом на 2019 рік, яке міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" оприлюднила 18 квітня, пише DW.

      Читайте також: Держдума РФ остаточно ухвалила закон про ізоляцію інтернету

      Дослідники підкреслюють, що найбільшими викликами для свободи слова в Україні залишаються такі явища, як стеження чи перешкоджання в роботі журналістів-розслідувачів із застосуванням насильства.

      На першому місці в індексі свободи ЗМІ – Норвегія. Країна вже втретє лідирує в щорічних рейтингах "Репортерів без кордонів".

      Крім того, на ситуацією зі свободою слова негативно впливає війна на окупованому Донбасі. У звіті йдеться, що ще одне явище, яке не полегшує роботу ЗМІ в Україні, – факт дедалі частішої відмови у в'їзді для закордонних журналістів.

      До слова, Росія посіла у цьому ж рейтингу 149 місце.

      Значне покращення ситуації зі свободою слова у Вірменії. Вона піднялася одразу на 19 сходинок, посівши 61 місце в рейтингу. Також істотне полегшення для роботи журналістів було зафіксовано й у Киргизстані, який за рік піднявся одразу на 15 сходинок, посівши 83 місце.

      blog_ava
      Забудьте про льодяники від болю у горлі: вчені пояснили чому
      сьогодні
      809
      Теги: Новини України Цензура Журналісти ЗМІ Соціологічне дослідження
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Потенційні головнокомандувачі: що планують кандидати у президенти?
      сьогодні , 08:40 Потенційні головнокомандувачі: що планують кандидати у президенти?
      Центр UA 2643
      "Манчестер Сіті" обіграв вдома "Тоттенхем", але вилетів з Ліги чемпіонів: відео
      сьогодні , 08:20 "Манчестер Сіті" обіграв вдома "Тоттенхем", але вилетів з Ліги чемпіонів: відео
      725
      Тенденції 2019 року в облаштуванні саду
      17 квітня , 09:00 Тенденції 2019 року в облаштуванні саду
      888
      Рождение Чебурнета
      сьогодні , 00:00 Рождение Чебурнета
      Іван Яковина 640
      Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      17 квітня , 19:13 Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
      Анастасія Зазуляк 30932
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук