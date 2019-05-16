22:24
16 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: День сурка в России. Геи стремительно захватывают РФ
      Вєсті Кремля
      22:10, сегодня
      Вести.UA: Какое название должны иметь политические партии в Украине. Ляшко убегает из страны
      Вєсті.UA
      20:03, сегодня
      Эстонского чуда не произошло: почему в Украине не могут запустить электронное управление
      ЦРУ
      09:00, 15 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Наркомания в Союзе
      Згадати все
      01:04, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2019 ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Заместитель главы Администрации Президента Елисеев подал в отставку

      79 Читати новину українською
      Константин Елисеев
      Константин Елисеев / Пресс-служба Президента Украины

      Константин Елисеев, заместитель главы Администрации Президента, который занимался внешней политикой, подал в отставку. Пока он только написал соответствующее заявление, правда в ближайшее время ее может согласовать еще действующий украинский президент Петр Порошенко.

      Как пишет издание "Европейская правда" со ссылкой на источники в АП, Елисеев написал и уже подал заявление об отставке. Собеседник ресурса выразил уверенность, что его удовлетворит еще действующий украинский гарант Петр Порошенко (Порошенко будет находиться на этой должности до 20 мая, когда состоится инаугурация победителя президентских выборов Владимира Зеленского – 24 канал).

      Читайте также: Порошенко представил свою команду и рассказал о кадровых изменениях в случае переизбрания

      Также представитель АП отметил, что сейчас орган открывает пространство для новой команды. Следовательно, можно предположить, что такой шаг Елисеева собственно и связанн со вступлением в должность президента Владимира Зеленского, который сменит здесь Петра Порошенко. Елисеев пришел в Администрацию Президента в июле 2015 года при президентстве Порошенко.

      Журналисты 24 канала пытаются выяснить, насколько правдивой является вышеупомянутая информация. Пока ее нам в Администрации Президента ни подтвердили, ни опровергли. Правда, сам Елисеев в эфире телеканала "Прямой" заявил, что информация об отставке соответствует действительности.

      16 мая, когда была объявлена дата инаугурации, я подал президенту прошение об отставке. Таким образом я хочу, как говорится, очистить пространство для новой команды. Это нормальная европейская практика. Вы знаете, я – европеец, много лет работал за рубежом – во Франции, в Нью-Йорке и в Бельгии 9 лет. Я являюсь сторонником европейской демократической традиции,
      – отметил он.

      По словам Елисеева, после того, как пришла новая команда, в Администрации Президента не держатся за кресла и за власть, а спокойно ее передают и подготовили все досье.

      "Я даже готов положить на свой стол приоритеты, над которыми стоит работать для моего преемника, которого, увы, пока не знаю. И я отхожу в сторону, и готов, со своей стороны, в меру моих возможностей, помогать, советовать и тому подобное. Но пусть заходит новая команда, пусть сделает лучше, чем это было. Мы только будем аплодировать", – добавил он.

      Что известно о Константине Елисееве? Родился он 14 сентября 1970 года в Красноармейске (нынешнее название – Покровск) на Донбассе. В Администрации Президента курировал внешнеполитическое направление. До этого более 5 лет был послом Украины в ЕС.

      Кроме того, в 1994 и 1997 годах Елисеев был одним из руководителей украинских государственных структур по ООН. С марта 1999 по ноябрь 2000 года он был главным консультантом отдела двустороннего сотрудничества Главного управления по вопросам внешней политики Администрации Президента, а в 2004-м занимал пост директора Кабинета министра иностранных дел. 13 мая 2013 года – был назначен Уполномоченным Украины по вопросам внешнеполитических и интеграционных процессов.

      Имеет ордена "За заслуги" III и II степеней. Последним Порошенко наградил его 4 мая 2019 года "за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм".

      Это уже не первая потеря в Администрации Президента после того, как Владимир Зеленский одержал победу на последних президентских выборах. В частности, 11 мая Порошенко уволил с должности заместителя главы президентского секретариата Алексея Филатова, который находился на этом месте с июля 2014 года. Филатов отвечал за правовое обеспечение выполнения конституционных функций Президента Украины, в частности в области судоустройства, разработку и внедрение судебной реформы, а также за представительство Президента Украины в судах.

      КТО ЕЩЕ ПОКИНУЛ СВОЮ ДОЛЖНОСТЬ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ ЗЕЛЕНСКОГО НА ВЫБОРАХ:
      •  
      blog_ava
      Инаугурация Зеленского: кто из мировых лидеров приедет в Украину
      сегодня
      7642
      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Президент Украины Администрация Президента
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Странная математика: Россия не сможет обеспечить ЕС газом без украинской ГТС
      сегодня , 22:00 Странная математика: Россия не сможет обеспечить ЕС газом без украинской ГТС
      Злой Одессит 277
      Зеленский и бизнес: чего боятся и на что рассчитывают украинские предприниматели
      сегодня , 21:13 Зеленский и бизнес: чего боятся и на что рассчитывают украинские предприниматели
      Євгенія Мазур 247
      Инновационные технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      сегодня , 17:00 Инновационные технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      114
      Сценарии для Рады после инаугурации Зеленского: возможно ли избежать роспуска?
      сегодня , 20:01 Сценарии для Рады после инаугурации Зеленского: возможно ли избежать роспуска?
      Світлана Попова 356
      Кто такой Святослав Вакарчук: биография музыканта и лидера партии "Голос"
      сегодня , 19:15 Кто такой Святослав Вакарчук: биография музыканта и лидера партии "Голос"
      Наталя Боднар 187
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Путин об Украине: За несколько лет между нами образовался огромный разрыв, а язык – один
       15 февраля , 23:28
      Шахтер оторвался от Динамо несмотря на ничью, Александрия сделала заявку на Лигу чемпионов – выводы 16 тура УПЛ
       26 ноября 2018 , 11:16
      В Peugeot и Citroën рассказали о результатах 2018 года
       11 января , 17:20
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук