Заместитель главы Администрации Президента Елисеев подал в отставку

Константин Елисеев, заместитель главы Администрации Президента, который занимался внешней политикой, подал в отставку. Пока он только написал соответствующее заявление, правда в ближайшее время ее может согласовать еще действующий украинский президент Петр Порошенко.

Как пишет издание "Европейская правда" со ссылкой на источники в АП, Елисеев написал и уже подал заявление об отставке. Собеседник ресурса выразил уверенность, что его удовлетворит еще действующий украинский гарант Петр Порошенко (Порошенко будет находиться на этой должности до 20 мая, когда состоится инаугурация победителя президентских выборов Владимира Зеленского – 24 канал).

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Также представитель АП отметил, что сейчас орган открывает пространство для новой команды. Следовательно, можно предположить, что такой шаг Елисеева собственно и связанн со вступлением в должность президента Владимира Зеленского, который сменит здесь Петра Порошенко. Елисеев пришел в Администрацию Президента в июле 2015 года при президентстве Порошенко.

Журналисты 24 канала пытаются выяснить, насколько правдивой является вышеупомянутая информация. Пока ее нам в Администрации Президента ни подтвердили, ни опровергли. Правда, сам Елисеев в эфире телеканала "Прямой" заявил, что информация об отставке соответствует действительности.

16 мая, когда была объявлена дата инаугурации, я подал президенту прошение об отставке. Таким образом я хочу, как говорится, очистить пространство для новой команды. Это нормальная европейская практика. Вы знаете, я – европеец, много лет работал за рубежом – во Франции, в Нью-Йорке и в Бельгии 9 лет. Я являюсь сторонником европейской демократической традиции,

– отметил он.

По словам Елисеева, после того, как пришла новая команда, в Администрации Президента не держатся за кресла и за власть, а спокойно ее передают и подготовили все досье.

"Я даже готов положить на свой стол приоритеты, над которыми стоит работать для моего преемника, которого, увы, пока не знаю. И я отхожу в сторону, и готов, со своей стороны, в меру моих возможностей, помогать, советовать и тому подобное. Но пусть заходит новая команда, пусть сделает лучше, чем это было. Мы только будем аплодировать", – добавил он.

Что известно о Константине Елисееве? Родился он 14 сентября 1970 года в Красноармейске (нынешнее название – Покровск) на Донбассе. В Администрации Президента курировал внешнеполитическое направление. До этого более 5 лет был послом Украины в ЕС.



Кроме того, в 1994 и 1997 годах Елисеев был одним из руководителей украинских государственных структур по ООН. С марта 1999 по ноябрь 2000 года он был главным консультантом отдела двустороннего сотрудничества Главного управления по вопросам внешней политики Администрации Президента, а в 2004-м занимал пост директора Кабинета министра иностранных дел. 13 мая 2013 года – был назначен Уполномоченным Украины по вопросам внешнеполитических и интеграционных процессов.



Имеет ордена "За заслуги" III и II степеней. Последним Порошенко наградил его 4 мая 2019 года "за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм".

Это уже не первая потеря в Администрации Президента после того, как Владимир Зеленский одержал победу на последних президентских выборах. В частности, 11 мая Порошенко уволил с должности заместителя главы президентского секретариата Алексея Филатова, который находился на этом месте с июля 2014 года. Филатов отвечал за правовое обеспечение выполнения конституционных функций Президента Украины, в частности в области судоустройства, разработку и внедрение судебной реформы, а также за представительство Президента Украины в судах.