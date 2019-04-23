Синютка, Москаль, Савченко – кто следующий из губернаторов уйдет в отставку

После объявления предварительных результатов президентских выборов председатели нескольких облгосадминистраций написали заявления об увольненим. О своем желании уйти с должности заявил глава Львовской ОГА Олег Синютка, буквально через несколько часов к нему присоединился председатель Алексей Савченко, а позже – и глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль. О причинах такого шага – в материале

Вслед за ними председатель Тернопольской ОГА Степан Барна заявил, что уйдет с должности после инаугурации нового президента.

А что говорит закон?

Анализируя желание руководителей облгосадминистраций покинуть свои посты, прежде стоит обратиться к закону "О местных государственных администрациях". Согласно которому главы местных государственных администраций назначаются на должность президентом по представлению Кабинета Министров на срок полномочий президента. Поэтому закон предусматривает трудоустройство этих чиновников только на этот период.

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Главы облгосадминистраций, как государственные служащие, присягали на верность народу и государству Украина, а не конкретному президенту или политической партии. Совсем не обязательно, чтобы все они взяли и вместе написали "политические" заявления об увольнении. Ведь у председателя облгосадминистрации, кроме избирательного хайпа, есть текущая работа и много обязанностей, о которых нельзя забывать,

– считает директор Школы ответственной политики Андрей Юсов.



По закону, руководители ОГА меняются после инаугурации президента

У каждого свои причины

Несмотря на требования закона, руководители областей еще спокойно могли бы поработать до инаугурации нового президента. Почему они настолько спешили, что даже не дождались окончания полномочий нынешнего главы государства – вопрос.

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По мнению экспертов, у каждого из них были собственные причины. Преимущественно, это командная демонстрация политической ответственности и командного духа. Если анализировать поступок Олега Синютки – это его политический шаг в направлении возможной "мэрской" кампании. Среди областей Львовская – единственная, где победил Петр Порошенко.

Для господина Савченко такой шаг – это скорее предохранитель ради собственной безопасности. Поскольку он один из самых одиозных и скандальных губернаторов времена президентства Порошенко, к нему может возникнуть очень много вопросов как от общественности, так и от правоохранительных органов. Поэтому чем быстрее он исчезнет с радаров, в частности, медийных и публичных, тем лучше для него.



Алексей Савченко готовится жить по-новому

Если Савченко чувствует какие-то угрозы от правоохранительных органов, возможно, даже уедет из страны. Как показывает практика – это достаточно действенный способ в случае, когда к тебе есть претензии правоохранителей. Пока мы этих претензий не слышали. Вообще, я не вижу, кто кого будет прессовать и сажать: НАБУ и САП в анабиозе, идет война. Сегодня ГБР пришло в НАБУ, чтобы расследовать факты дачи взятки, о которых говорил бывший нардеп Крючков,

– отмечает политтехнолог Тарас Загородний.

Относительно господина Москаля, то по мнению экспертов, это, в чистом виде, политически командная игра. Ведь он человек почтенного возраста, наверное, продолжение "сольной" или командной игры у него уже не будет.

В ожидании отставок

По мнению Андрея Юсова в ближайшее время стоит ожидать ряд отставок как демонстрацию командной игры с Петром Порошенко.

С одной стороны это командная игра, а с другой – прямое требование закона: хотят они или нет, но после инаугурации они будут обязаны написать заявления об увольнении, согласно действующему законодательству. И уже новый президент с действующим правительством будет рассматривать эти заявления и решать – кого оставить, а кого поменять. Не исключаю, что, например, уже бывший губернатор Одесской области – Степанов может вернуться на свой пост. Аналогичная ситуация может произойти в ряде регионов,

– считает Юсов.



Скоро Максим Степанов может вернуться на работу

Относительно того, много ли из команды Порошенко "перекрасится" под нового президента, то по мнению Тараса Загороднего, таких будет немного.

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"Сейчас очень показательно себя ведет парламент, который уже почувствовал что Владимир Зеленский – неопытный игрок, без команды: они начинают его "гонять" по политическому полю. Не думаю, что многие перекрасится, они будут уверены, что Зеленский – это несерьезно и ненадолго. У победителя президентской гонки сейчас будет много проблем с кадрами: к нему никто не захочет идти, не понимая, чем это закончится. Скорее, они поверят в то, что он досрочно оставит свой пост, потому и не захотят связывать с ним свое политическое будущее", – добавляет Тарас Загородний.