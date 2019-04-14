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      Порошенко представил свою команду и рассказал о кадровых изменениях в случае переизбрания

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / 24 канал

      Во время дебатов на стадионе "Олимпийский" действующий глава государства и кандидат в президенты Петр Порошенко рассказал о своей команде и о том, на какие кадровые изменения следует ожидать в случае переизбрания его на второй срок.

      Так, Порошенко уточнил, что после избрания нового президента в Украине в отставку уходят только главы облгосадминистраций. Министры же остаются при своих должностях.

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      "Согласно Конституции, все главы госадминистраций уходят в отставку после избрания нового президента, независимо кого выберут. Поэтому это основные кадровые вопросы. Относительно новых губернаторов, то там, где есть сигнал об усилении вертикали, это будут лидеры объединенных общин", – сказал он.

      Также Порошенко анонсировал изменения в Конституцию в случае его переизбрания

      Я сразу после избрания предложу ликвидировать глав госадминистраций. Это является следующим шагом децентрализации. Вместо них будут префекты. Исполнительная власть будет в руках граждан. Контрольные же функции останутся у префекта,
      – пояснил Порошенко.

      Он также пояснил, что после избрания президента министры автоматически не идут в отставку.

      "У нас – парламентско-президентская республика, поэтому министры после избрания нового президента в отставку не идут. Я отправлять в отставку ни министра обороны, ни министра иностранных дел не собираюсь. Но после парламентских выборов я, пожалуй, воспользуюсь своим правом и предложу кандидатуру. Страна знает, кто представляет дипломатию при президенте Порошенко: это – министр иностранных дел Павел Климкин и главный внешнеполитический советник – Елисеев Константин. Это не коты в мешке. Минобороны возглавляет Степан Полторак, который пользуеться полным моим доверием и доверием украинских воинов", – добавил Порошенко.

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      Теги: Новости Украины Новости политики НСК Олимпийский Дебаты Зеленского с Порошенком Петр Порошенко Выборы Президента 2019
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