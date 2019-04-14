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      Порошенко представив свою команду і розповів про кадрові зміни в разі переобрання

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / 24 канал

      Під час дебатів на стадіоні "Олімпійський" чинний глава держави і кандидат у президенти Петро Порошенко розповів про свою команду та про те, на які кадрові зміни слід очікувати в разі переобрання його на другий термін.

      Так, Порошенко уточнив, що після обрання нового президента в Україні у відставку йдуть лише глави облдержадміністрацій. Міністри ж залишаються при своїх посадах.

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      "Відповідно до Конституції, всі голови держадміністрацій йдуть у відставку після обрання нового президента, незалежно кого оберуть. Тому це основні кадрові питання. Щодо нових губернаторів, то там, де є сигнал про посилення вертикалі, це будуть лідери об’єднаних громад", – сказав він.

      Також Порошенко анонсував зміни до Конституції в разі його переобрання

      Я одразу після обрання запропоную ліквідувати голів держадміністрацій. Це є наступним кроком децентралізації. Замість них будуть префекти. Виконавча влада буде у руках громадян. Контрольні ж функції залишаться у префекта,
      – пояснив Порошенко.

      Він також пояснив, що після обрання президента міністри автоматично не йдуть у відставку.

      "У нас – парламентсько-президентська республіка, тому міністри після обрання нового президента у відставку не йдуть. Я відправляти у відставку ні міністра оборони, ні міністра закордонних справ не збираюся. Але після парламентських виборів я, мабуть, скористаюся своїм правом і запропоную кандидатури. Країна знає, хто представляє дипломатію при президентові Порошенку: це – міністр закордонних справ Павло Клімкін і головний зовнішньополітичний радник – Єлісєєв Костянтин. Це не є коти в мішку. Міноборони очолює Степан Полторак, який користується повною моєю довірою і довірою українських воїнів", – додав Порошенко.

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Дебати Зеленського з Порошенком НСК Олімпійський Президентські вибори 2019
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