Геращенко покидает Трехстороннюю контактную группу

Ирина Геращенко попросила уволить ее с должности уполномоченного Президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и представительницы Украины в гуманитарной подгруппе .

Первый заместитель председателя ВР уже написала заявление, об этом она сказала 16 мая во время презентации отчета о своей деятельности на должности уполномоченного Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

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В то же время Геращенко поблагодарила действующего президента "за высокую честь работать в его команде в течение 5 лет над этими тяжелыми вопросами". Она также отметила, что остается открытой для новой власти. Однако требуется перезагрузка членов минской группы.

И в этом контексте я считаю, что важно обеспечить трехстороннюю перезагрузку участников минских групп и от Украины, и от России, и от ОБСЕ, потому что от представителей ОБСЕ, это моя позиция, это не позиция украинского руководства, я как участник минских групп считаю, что перезагрузка должна касаться всех,

– отметила Геращенко.

Первая заместитель председателя ВР также добавила, что от координаторов ОБСЕ Украина ждет более активной позиции и интерес не только в процессе, но и в результате.

Что такое Трехсторонняя контактная группа?

Уполномоченная группа представителей Украины, ОБСЕ и России. Ее создали как средство для облегчения дипломатического решения войны на востоке Украины. Результат ее работы – минские соглашения. Это комплекс мероприятий, согласованный на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписанный контактной группой, состоящей из представителей России, Украины и представителей самопровозглашенных республик с целью деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины.



Состоят из безопасного и политического блоков. Первые два пункта предусматривают прекращение огня и отвод тяжелого вооружения сторонами конфликта.