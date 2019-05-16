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      Ірина Геращенко покидає Тристоронню контактну групу

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      Геращенко йде з Тристоронньої контактної групи – вже написала заяву
      Геращенко йде з Тристоронньої контактної групи – вже написала заяву / opinionua.com

      Ірина Геращенко попросила звільнити її з посади уповноваженого Президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі та представниці України в гуманітарній підгрупі .

      Перша заступниця голови ВР вже написала заяву, про це вона сказала 16 травня під час презентації звіту про свою діяльність на посаді уповноваженого Президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях.

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      Водночас Геращенко подякувала чинному Президенту "за високу честь працювати в його команді протягом 5 років над цими важкими питаннями". Вона також зазначила, що залишається відкритою для нової влади. Проте потрібне перезавантаження членів мінської групи.

      І в цьому контексті я вважаю, що важливо забезпечити тристороннє перезавантаження учасників мінських груп і від України, і від Росії, і від ОБСЄ, тому що від представників ОБСЄ, це моя позиція, це не позиція українського керівництва, я як учасник мінських груп вважаю, що перезавантаження має стосуватися всіх,
      – наголосила Геращенко. 

      Перша заступниця голови ВР також додала, що від координаторів ОБСЄ Україна чекає активнішої позиції і зацікавлення не лише в процесі, а й в результаті.

      Що таке Тристороння контактна група?Уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії. Її створили як засіб для полегшення дипломатичного вирішення війни на сході України.Результат її роботи – мінські угоди. Це комплекс заходів, узгоджений на саміті в Мінську 11-12 лютого 2015 року лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки" і підписаний контактною групою, що складається з представників Росії, України, представників самопроголошених республік з метою деескалації збройного конфлікту на сході України.

      Домовленості складаються з безпекового і політичного блоків. Перші два пункти передбачають припинення вогню і відведення важкого озброєння сторонами конфлікту.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Мінські домовленості Українці в полоні РФ Новини Росії Ірина Геращенко
      Джерело: 24 канал
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