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      Порошенко уволил заместителя главы АП Филатова

      59 Читати новину українською
      Алексей Филатов
      Алексей Филатов / zib.com.ua

      Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности заместителя главы Администрации Президента Алексея Филатова, который занимал свой пост с июля 2014 года.

      Соответствующий указ №215/2019 опубликован на сайте Администрации Президента 11 мая. Филатов отвечал за правовое обеспечение выполнения конституционных функций Президента Украины, в частности в области судоустройства, разработки и внедрения судебной реформы, представительства Президента Украины в судах.

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      Отметим, по завершению своей каденции Порошенко отличился рядом кадровых изменений – как увольнений, так и назначений:

      Кроме того, действующий президент наградил званиями генералов более 20 человек и присвоил звание Героя Украины председателю СБУ Василию Грицаку.

      Такие действия Порошенко раскритиковали в команде новоизбранного президента Владимира Зеленского, отметив, что пересмотрят "одиозные решения" действующего гаранта по ряду кадровых назначений, которые состоялись в последние недели. Сам Зеленский считает, что гарант совершает необратимое.

      Но я понимаю, что бесполезно что-то говорить человеку, который говорит, я готов подставить плечо, а сам держит две фиги в кармане. Это напоминает мне туриста в египетском отеле – завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже убрали, и нормально воспитанный человек ждет трансфер в аэропорт. Но Порошенко, он никак не остановится: тянет полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола,
      – прокомментировал Зеленский.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Администрация Президента
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