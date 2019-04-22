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      ГПУ вручит подозрения трем политикам из окружения Порошенко

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      Филатова, Гонтареву и Ложкина вызвали в ГПУ
      Филатова, Гонтареву и Ложкина вызвали в ГПУ / Коллаж 24 канала

      Генеральная прокуратура вызвала экс-главу Администрации Президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-главу НБУ Валерию Гонтареву для вручения подозрений и допроса по делу олигарха Сергея Курченко.

      Всем прислали повестки на 23 и 25 апреля. Также в ГПУ вызывают бывшего министра экологии в правительстве времен Виктора Януковича Николая Злочевского и управляющего директора компании ICU Константина Стеценко.

      Читайте также: Генпрокуратура завершила расследование относительно Курченко: в чем обвиняют олигарха-беглеца

      ГПУ завершило расследование в отношении Курченко

      28 марта Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о том, что департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершило расследование по делу в отношении украинского олигарха-беглеца Сергея Курченко.

      Так, его подозревают в участии в преступной организации Януковича и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против Украины. Об этом на своей Facebook-странице сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. В частности, он перечислил 10 инкриминируемых Курченко эпизодов, которые касаются его деятельности, в частности, в нефтегазовом и банковском секторах.

      В ходе расследования, по словам генпрокурора, следствие установило ряд других причастных к связанным с преступлениями Курченко лиц.

      На сегодня сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе высокопоставленным. Из них 12 – высшие должностные лица министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний,
      – отметил Луценко.

      О подозрении Гонтаревой, Ложкину, Филатову

      28 марта вечером глава отдела процессуального руководства в уголовных процессах ГПУ Константин Кулик обнародовал письмо, где отметил, что вручены подозрения бывшей главе НБУ Валерии Гонтаревой, экс-руководителю Админитрации Президента Борису Ложкину и заместителю главы Администрации президента Алексею Филатову. Мол, они позволили преступной группировке Курченко легализовать миллиарды долларов.

      Читайте также: Курченко получил возможность вернуть в собственность Одесский завод: подробности

      Его письмо процитировали в эфире телепрограммы "Право на власть" на канале "1+1", который, как известно, принадлежит олигарху Коломойскому. Зато другие СМИ публикуют только фото частей подозрений этим людям. Однако целого письма у медиа нет, все ссылаются на эфир "1+1".

      "Год назад суд дал разрешение на спецрасследование относительно Курченко. Как минимум, в четырех различных эпизодах подельниками Сергея Курченко оказались Ложкин, Шверк, Гонтарева, Стеценко, Злочевский и другие лица. И из них до сегодня не охваченными официальным подозрениями остались граждане Ложкин, Филатов, Шверк, Гонтарева, Стеценко и Злочевский" – зачитали в программе.

      Видео: письмо Кулика зачитывают в эфире телепрограммы "Право на владу" на канале "1+1"

      Зато пресс-секретарь ГПУ Лариса Сарган написала на своей странице в фейсбуке, что сообщение о подозрении было осуществлено с нарушением законодательства.

      Тогда сообщили, что подозрения Гонтаревой, Ложкину и Филатову составили незаконно, а доказательств преступлений у следствия нет. Однако 22 апреля информация об объявлении подозрений упомянутым лицам появилась на официальном сайте ГПУ.

      Кто такой Сергей Курченко?Украинский бизнесмен, олигарх, владелец группы компаний ВЕТЭК (Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания), экс-владелец и президент футбольного клуба "Металлист". После Революции Достоинства сбежал из Украины и до сих пор скрывается в Москве.

      По оценкам МВД, преступные схемы ввоза на территорию Украины и продажи нефтепродуктов группой компаний ВЕТЭК нанесли украинскому бюджету убытков на 7 миллиардов гривен. Против Курченко открыт ряд уголовных дел, его имущество и имущество предприятий арестованы. Как член окружения Януковича, Курченко попал под санкции Европейского Союза.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция Деньги Борис Ложкин Валерия Гонтарева ГПУ Сергей Курченко
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