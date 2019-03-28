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      Генпрокуратура завершила расследование относительно Курченко: в чем обвиняют олигарха-беглеца

      28 Читати новину українською
      Сергей Курченко
      Сергей Курченко / Фото из открытых источников

      Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о том, что департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование по делу в отношении украинского олигарха-беглеца Сергея Курченко.

      Так, его подозревают в участии в преступной организации Януковича и совершении в ее составе особо тяжких преступлений против Украины. Об этом на своей Facebook-странице сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. В частности, он перечислил 10 инкриминируемых Курченко эпизодов, касающихся его деятельности, в частности, в нефтегазовом и банковском секторах.

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      Кто такой Сергей Курченко?
      Украинский бизнесмен, олигарх, владелец группы компаний "СЕПЕК" (Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания), экс-владелец и президент футбольного клуба "Металлист". После Революции Достоинства бежал из Украины до сих пор скрывается в Москве.

      По оценкам МВД, преступные схемы ввоза на территорию Украины и продажи нефтепродуктов группой компаний "СЕПЕК" нанесли украинскому бюджету ущерб на 7 миллиардов гривен. Против Курченко открыт ряд уголовных дел, его имущество и имущество предприятий арестованы. Как член окружения Януковича, Курченко попал под санкции Европейского Союза.

      В ходе расследования, по словам генпрокурора, следствие установило ряд других причастных к связанным с Курченко преступлений лиц.

      На данный момент сообщено о подозрении 98 лицам, в том числе чиновникам. Из них 12 – высшие должностные лица министерств и ведомств, а также – Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных компаний,
      – отметил Луценко.

      Сейчас из тех, кому сообщено о подозрении, против 42 человек уголовные производства направлены в суд для рассмотрения по существу. По результатам судебных разбирательств в настоящее время приняты 27 обвинительных приговоров, 4 человека постановлениями суда освобождены от ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Относительно 15 человек еще продолжаются судебные разбирательства.

      В чем подозревают самого Сергея Курченко?

      • В завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом в особо крупных размерах, сжиженным газом, должным ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укргазвыдобування", в соучастии с должностными лицами Министерства энергетики и угольной промышленности Украины (Министерства топлива и энергетики ), Министерства экономики Украины (Министерства экономического развития и торговли), Аукционного комитета по продаже нефти, газового конденсата, сжиженного газа и угля, ДК "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины", должностными лицами областных государственных администраций и другими лицами, чем вызвано указанным предприятиям ущерб на общую сумму 2 196 176418,64 гривны, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и с уклонением от уплаты налогов ;
      • в завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и подделки документов чужим имуществом в особо крупных размерах – денежными средствами, принадлежащими публичному акционерному обществу "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", в сумме 449 миллионов 963 тысячи 820 гривен, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;
      • в законченном покушении на завладение путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением и подделки документов чужим имуществом в особо крупных размерах – денежными средствами, принадлежащими ПАО "НАК" Нафтогаз Украины "в сумме 5 миллиардов 100 миллионов 36 тысяч 180 гривен;
      • в завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом – денежными средствами Национального банка Украины на общую сумму 787 396 148,99 гривны, которые были предоставлены в виде стабилизационного кредита ПАО "Реал Банк" с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;
      • в завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом – денежными средствами ОАО "РЕАЛ БАНК" в особо крупных размерах на общую сумму 4707267 476,52 гривны при выдаче кредитов подконтрольным Курченко предприятиям с признаками фиктивности, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;
      • в завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом – денежными средствами ПАО "Брокбизнесбанк" на общую сумму 865 879 925,97 гривны путем противоправного предоставления ПАО "Брокбизнесбанк" межбанковских кредитов в пользу ПАО "Реал Банк" и незаконном размещении ПАО "Брокбизнесбанк" средств на корреспондентском счете в ПАО "Реал банк", с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;
      • в завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом – денежными средствами ПАО "Брокбизнесбанк" на общую сумму 1 436 723 153 гривен путем выдачи кредитов предприятиям с признаками фиктивности, в нарушение требований действующего законодательства Украины, с последующей легализацией (отмыванием ) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;
      • в завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением чужим имуществом – денежными средствами ПАО АБ "Укргазбанк" на общую сумму 502 311 170, 64 гривен путем заключения мнимых договоров купли–продажи ценных бумаг – облигаций Государственного ипотечного учреждения с ОАО АБ "Укргазбанк" и Государственной ипотечным учреждением, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;
      • в завладении путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением и служебной подделки документов чужим имуществом – денежными средствами ОАО "Аграрный фонд" на общую сумму 2 069 194 000 гривен путем заключения ПАО "Брокбизнесбанк" мнимых договоров купли–продажи облигаций внутреннего государственного займа с ОАО "Аграрный фонд" и договоров прямого РЕПО с Национальным банком Украины, с последующей легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, совершенных повторно;
      • в фиктивном предпринимательстве, то есть создании и приобретении субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб, совершенном безобразно.

      Следствие работает для подачи оценки другим фигурантам уголовного производства.

      Отметим, что недавно в Греции задержали гражданина России, которого связывают с Курченко. Задержание состоялось по запросу Украины. Так, задержанного Евгения Калинина в Украине обвиняют в уклонении от уплаты налогов, служебном подлоге официальных документов и в создании преступной организации. Однако после вмешательства уполномоченных лиц из РФ Калинина выпустили из греческой тюрьмы, сейчас он уже в России. В Греции объяснили это тем, что против Калинина не было действительного действующего международного ордера на арест.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Криминальные новости Юрий Луценко ГПУ Сергей Курченко
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