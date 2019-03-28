Генпрокуратура завершила розслідування щодо Курченка: у чому звинувачують олігарха-утікача

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про те, що департамент міжнародно-правового співробітництва ГПУ завершив розслідування у справі щодо українського олігарха-утікача Сергія Курченка.

Так, його підозрюють в участі у злочинній організації Януковича та вчиненні у її складі особливо тяжких злочинів проти України. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко. Зокрема, він перелічив 10 інкримінованих Курченку епізодів, які стосуються його діяльності, зокрема, у нафтогазовому і банківському секторах.

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Хто такий Сергій Курченко? Український бізнесмен, олігарх, власник групи компаній СЄПЕК (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія), екс-власник і президент футбольного клубу "Металіст". Після Революції Гідності втік з України і досі переховується у Москві.



За оцінками МВС, злочинні схеми ввезення на територію України і продажу нафтопродуктів групою компаній СЄПЕК завдали українському бюджету збитків на 7 мільярдів гривень. Проти Курченка відкрита низка кримінальних справ, його майно та майно підприємств заарештовані. Як член оточення Януковича, Курченко потрапив під санкції Європейського Союзу.

У ході розслідування, за словами генпрокурора, слідство встановило низку інших причетних до пов’язаних із Курченком злочинів осіб.

На сьогодні повідомлено про підозру 98 особам, у тому числі високопосадовцям. Із них 12 – вищі посадові особи міністерств та відомств, а також – Національного банку України, 6 керівників обласних державних адміністрацій, 14 осіб керівного складу державних компаній,

– зазначив Луценко.

Наразі із тих, кому повідомлено про підозру, проти 42 осіб кримінальні провадження скеровані до суду для розгляду по суті. За наслідками судових розглядів на теперішній час ухвалені 27 обвинувальних вироків, 4 особи ухвалами суду звільнені від відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Щодо 15 осіб ще тривають судові розгляди.

У чому підозрюють самого Сергія Курченка?

У заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах, скрапленим газом , належним ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укргазвидобування", у співучасті зі службовими особами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (Міністерства палива та енергетики), Міністерства економіки України (Міністерства економічного розвитку і торгівлі), Аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України", службовими особами обласних державних адміністрацій та іншими особами, чим спричинено вказаним підприємствам збитки на загальну суму 2 196 176418,64 гривні , з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та з ухиленням від сплати податків;

шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах, , належним ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укргазвидобування", у співучасті зі службовими особами Міністерства енергетики та вугільної промисловості України (Міністерства палива та енергетики), Міністерства економіки України (Міністерства економічного розвитку і торгівлі), Аукціонного комітету з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля, ДК "Газ України" НАК "Нафтогаз України", службовими особами обласних державних адміністрацій та іншими особами, чим спричинено вказаним підприємствам , з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та з ухиленням від сплати податків; у заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах – грошовими коштами , належними публічному акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", в сумі 449 мільйонів 963 тисячі 820 гривень , з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах – , публічному акціонерному товариству "Національна акціонерна компанія , з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно; у закінченому замаху на заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах – грошовими коштами, належними ПАТ "НАК "Нафтогаз України" в сумі 5 мільярдів 100 мільйонів 036 тисяч 180 гривень ;

шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та підроблення документів чужим майном в особливо великих розмірах – в сумі ; у заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном – грошовими коштами Національного банку України на загальну суму 787 396 148,99 гривні , які були надані у вигляді стабілізаційного кредиту ПАТ "Реал банк" з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном – , які були надані у вигляді стабілізаційного кредиту ПАТ "Реал банк" з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно; у заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном – коштами ПАТ "РЕАЛ БАНК" в особливо великих розмірах на загальну суму 4 707 267 476,52 гривні під час видачі кредитів підконтрольним Курченку підприємствам з ознаками фіктивності, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном – в особливо великих розмірах під час видачі кредитів підконтрольним Курченку підприємствам з ознаками фіктивності, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно; у заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном – гр ошовими коштами ПАТ "Брокбізнесбанк" на загальну суму 865 879 925,97 гривні шляхом протиправного надання ПАТ "Брокбізнесбанк" міжбанківських кредитів на користь ПАТ "Реал банк" та незаконному розміщенні ПАТ "Брокбізнесбанк" коштів на кореспондентському рахунку в ПАТ "Реал банк", з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном – гр шляхом протиправного надання ПАТ "Брокбізнесбанк" міжбанківських кредитів на користь ПАТ "Реал банк" та незаконному розміщенні ПАТ "Брокбізнесбанк" коштів на кореспондентському рахунку в ПАТ "Реал банк", з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно; у заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном – грошовими коштами ПАТ "Брокбізнесбанк" на загальну суму 1 436 723 153 гривень шляхом видачі кредитів підприємствам з ознаками фіктивності, в порушення вимог чинного законодавства України, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном – шляхом видачі кредитів підприємствам з ознаками фіктивності, в порушення вимог чинного законодавства України, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно; у заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем чужим майном – грошовими коштами ПАТ АБ "Укргазбанк" на загальну суму 502 311 170, 64 гривень шляхом укладення удаваних договорів купівлі-продажу цінних паперів – облігацій Державної іпотечної установи з ПАТ АБ "Укргазбанк" та Державною іпотечною установою, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем чужим майном – шляхом укладення удаваних договорів купівлі-продажу цінних паперів – облігацій Державної іпотечної установи з ПАТ АБ "Укргазбанк" та Державною іпотечною установою, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно; у заволодінні шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном – грошовими коштами ПАТ "Аграрний фонд" на загальну суму 2 069 194 000 гривень шляхом укладення ПАТ "Брокбізнесбанк" удаваних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з ПАТ "Аграрний фонд" та договорів прямого РЕПО з Національним банком України, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем та службового підроблення документів чужим майном – шляхом укладення ПАТ "Брокбізнесбанк" удаваних договорів купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики з ПАТ "Аграрний фонд" та договорів прямого РЕПО з Національним банком України, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно; у фіктивному підприємництві, тобто створенні та придбанні суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, вчиненому потворно.

Наразі слідство працює для подачі оцінки іншим фігурантам кримінального провадження.

Зазначимо, що нещодавно у Греції затримали громадянина Росії, якого пов'язують із Курченком. Затримання відбулось за запитом України. Так, затриманого Євгена Калініна в Україні звинувачують в ухиленні від сплати податків, службовому підробленні офіційних документів та у створенні злочинної організації. Проте після втручання уповноважених осіб із РФ Калініна випустили із грецької в'язниці, зараз він вже в Росії. У Греції пояснили це тим, що проти Калініна не було дійсного чинного міжнародного ордера на арешт.