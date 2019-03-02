У Греції затримали росіянина за запитом України: його пов'язують із олігархом-втікачем Курченком

В аеропорті Афін 28 лютого грецькі правоохоронці затримали росіянина Євгена Калініна. Зробили це за запитом України: тут він перебуває у розшуку через порушення податкового законодавства. Окрім того, Калінін тісно пов’язаний із олігархом Сергієм Курченком, якого теж розшукують українські правоохоронці.

На судовому засіданні, яке відбулося 1 березня, Калініна відправили під варту до тих пір, поки у Грецію не доставлять український запит на екстрадицію. Про це з посиланням на слова адвоката затриманого Янніса Рахіотіса повідомляють росЗМІ.

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Своєю чергою, затримання громадянина РФ у Греції підтвердили в посольстві РФ у Греції.

Посольство надає затриманому в Афінах громадянину Росії Євгену Калініну всю необхідну допомогу,

– мовиться в офіційному повідомленні дипвідомства.

Так, згідно з інформацією на сайті українського МВС, управління поліції в Одеській області розшукує Калініна з 2017 року. Чоловіка звинувачують в ухиленні від сплати податків, службовому підробленні офіційних документів та у створенні злочинної організації.

Посольство России в Греции оказывает задержанному в Афинах гражданину России Евгению Калинину всю необходимую помощь.@MID_RF — Rus Embassy, Greece (@RFEmbassyGr) 2 марта 2019 г.

Окрім цього, Євген Калінін внесений у розділ "Чистилище" на сайті "Миротворець". Інформація про нього є фактично продубльована із сайту МВС.



Інформація про розшук Калініна на сайті МВС

За інформацією "Новой газеты", Калінін до 2011 року був віце-президентом "ТНК ВР Коммерс" – української дочірньої компанії великої російської нафтової компанії "ТНК-ВР Холдинг". У 2013 році він почав працювати у холдингу "Східно-Європейської паливно-енергетичної компанії"(СЄПЕК), що належала олігарху Сергію Курченку. У квітні 2014 року Калініна з цієї посади звільнили.

Вже у 2017 році, окрім нього, у розшук Україна оголосила самого Курченка і низку інших топ-менеджерів компанії. Усіх їх звинувачують в ухиленні від податків на суму 2 мільярди гривень під час реалізації 800 тисяч тонн нафтопродуктів.

Хто такий Сергій Курченко? Український бізнесмен, олігарх, власник групи компаній СЄПЕК (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія), екс-власник і президент футбольного клубу "Металіст". Після Революції Гідності втік з України і досі переховується у Москві.



За оцінками МВС, злочинні схеми ввезення на територію України і продажу нафтопродуктів групою компаній СЄПЕК завдали українському бюджету збитків на 7 мільярдів гривень. Проти Курченка відкрита низка кримінальних справ, його майно та майно підприємств заарештовані. Як член оточення Януковича, Курченко потрапив під санкції Європейського Союзу.

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