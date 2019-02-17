Генпрокуратура кличе втікача Курченка на допит: коли і чому

Генеральна прокуратура викликає бізнесмена Сергія Курченка, що входив до так званої сім’ї колишнього президента Віктора Януковича та після Революції Гідності втік до Росії. на допит .

Слідчі дії призначені на 22 лютого, як зазначено на сайті ГПУ.

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Курченка підозрюють у створенні та забезпеченні діяльності злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Окрім того у вчиненні в складі цієї організації низки кримінальних правопорушень, серед яких – заволодіння чужим майном, коштами державних та інших банківських установ та державних підприємств паливно-енергетичного сектору економіки в особливо великих розмірах.

Бізнесмена також підозрюють в ухиленні від сплати податків, відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом та організації фіктивного підприємництва.

Зазначимо, раніше генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що справи екс-прем'єра Микола Азарова та Курченка перебувають на фінальній стадії досудового слідства.

Хто такий Сергій Курченко?Це український олігарх часів Януковича, який є власником групи компаній СЄПЕК, а також був власником футбольної команди "Металіст" з 2012 по 2017 рік. Курченко втік з України під час подій Євромайдану та досі переховується від слідства у Москві.



30 травня 2017 року в Україні Сергієві Курченку повідомили про підозру у скоєнні низки злочинів. З 2014 року Курченко перебуває у міжнародному розшуку. У середині жовтня 2018 року за клопотанням ГПУ майно Курченка заарештували у Швейцарії у рамках справи про створення злочинної організації Віктора Януковича та її структурного підрозділу під керівництвом олігарха.