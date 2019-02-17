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      Генпрокуратура зовет беглеца Курченко на допрос: когда и почему

      8 Читати новину українською
      Генпрокуратура зовет беглеца Курченко на допрос
      Генпрокуратура зовет беглеца Курченко на допрос / Фото из открытых источников

      Генеральная прокуратура вызывает бизнесмена Сергея Курченко, который входил в так называемую семью бывшего президента Виктора Януковича и после Революции Достоинства сбежал в Россию, на допрос.

      Следственные действия назначены на 22 февраля, как указано на сайте ГПУ.

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      Курченко подозревают в создании и обеспечении деятельности преступной организации с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме того в совершении в составе этой организации ряда уголовных правонарушений, среди которых – завладение чужим имуществом, средствами государственных и банковских учреждений и государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в особо крупных размерах.

      Бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты налогов, отмывании доходов, полученных преступным путем и организации фиктивного предпринимательства.

      Отметим, ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что дела экс-премьера Николая Азарова и Курченко находятся на финальной стадии досудебного следствия.

      Кто такой Сергей Курченко?
      Это украинский олигарх времен Януковича, который является владельцем группы компаний ВЕТЭК, а также был владельцем футбольной команды "Металлист" с 2012 по 2017 год. Курченко сбежал из Украины во время событий Евромайдана и до сих пор скрывается от следствия в Москве.
      30 мая 2017 года в Украине Сергею Курченко сообщили о подозрении в совершении ряда преступлений. С 2014 года Курченко находится в международном розыске. В середине октября 2018 года по ходатайству ГПУ имущество Курченко арестовали в Швейцарии в рамках дела о создании преступной организации Виктора Януковича и его структурного подразделения под руководством олигарха.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Криминальные новости ГПУ Сергей Курченко
      Источник: 24 Канал
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