Генпрокуратура конфисковала миллиарды Януковича

Генеральная прокуратура Украины конфисковала 1,478 миллиарда гривен, которые принадлежали преступной организации времен Виктора Януковича. По словам Юрия Луценко, средства поступят на счета бюджета.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что деньги поступят на счета государственного бюджета и будут направлены на поддержку армии.

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В 2016 году в государственный бюджет Украины было конфисковано 1,5 миллиардов долларов команды Виктора Януковича. Луценко считает это одним из основных достижений за время своей работы в ГПУ. Однако текст судебного решения, которым конфисковали деньги, не обнародовали до сих пор.

Что известно о Викторе Януковиче: последние новости?

24 января украинский суд признал Януковича виновным в ряде преступлений, в частности государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. Если Янукович вернется в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме. При этом Янукович получил смягчение наказания (прокуроры просили 15 лет заключения) за совершение преступления под влиянием представителей российской власти.

Госизмена Януковича заключается в том, что после бегства в Россию во время Майдана в 2014 году политик попросил у Путина ввести войска РФ для "восстановления законности" в Украине.

После приговора суда, 6 февраля, Янукович дал пресс-конференцию в Москве. Там он заявил, что большинство украинцев не верят в его вину, что война на Донбассе – это "конфликт", создание ПЦУ – "великий грех" и многое другое. В частности, Янукович отметился традиционной для него манере общения, заявив, что его "кинули, как лоха" в подписании так называемого Соглашения об урегулировании политического кризиса в Украине во время Майдана.

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