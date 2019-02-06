Что сказав Янукович на пресс-конференции: главные тезисы

Президент-беглец Виктор Янукович дал пресс-конференцию в российской столице 6 февраля. Говорил на ней Янукович о политике и недавнем приговоре, вынесенном Оболонским судом Киева.

Пресс-конференция Януковича была запланирована на 13:00 и началась вовремя. Она посвящена "актуальным вопросам украинской политики" и происходит в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Янукович сразу подчеркнул, что "внимательно следит за событиями, которые происходят в Украине". Президент-беглец стал комментировать события евромайдана.

"Революции не несут добра государствам и гражданам, живущих на этих территориях. Несут лишь разруху, ухудшение жизни, ненависть, грязь и ложь", – заявил он.

События 2014 года Янукович в очередной раз назвал "государственным переворотом". Года после трагических событий Янукович оценил как "черные страницы в жизни Украины за время независимого государства".

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