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      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Что сказав Янукович на пресс-конференции: главные тезисы

      121 Читати новину українською
      О чем говорил на пресс-конференции президент-беглец
      О чем говорил на пресс-конференции президент-беглец / Getty images

      Президент-беглец Виктор Янукович дал пресс-конференцию в российской столице 6 февраля. Говорил на ней Янукович о политике и недавнем приговоре, вынесенном Оболонским судом Киева.

      Пресс-конференция Януковича была запланирована на 13:00 и началась вовремя. Она посвящена "актуальным вопросам украинской политики" и происходит в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

      Янукович сразу подчеркнул, что "внимательно следит за событиями, которые происходят в Украине". Президент-беглец стал комментировать события евромайдана.

      "Революции не несут добра государствам и гражданам, живущих на этих территориях. Несут лишь разруху, ухудшение жизни, ненависть, грязь и ложь", – заявил он.

      События 2014 года Янукович в очередной раз назвал "государственным переворотом". Года после трагических событий Янукович оценил как "черные страницы в жизни Украины за время независимого государства".

      Новость дополняется ...

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 Канал
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