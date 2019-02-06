Що сказав Янукович на прес-конференції: головні тези

Президент-утікач Віктор Янукович дав прес-конференцію у російській столиці 6 лютого. Говорить на ній Янукович про політику та нещодавній вирок, винесений Оболонським судом Києва.

Прес-конференція Януковича була запланована на 13:00 і розпочалась вчасно. Вона присвячена "актуальним питанням української політики"і відбувається у прес-центрі МІА "Росія сьогодні".

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Янукович відразу наголосив, що "уважно стежить за подіями, які відбуваються в Україні". Президент-утікач узався коментувати події Євромайдану.

Про агресію Росії

"Революції не несуть добра державам і громадянам, які живуть на цих територіях. Несуть лише розруху, погіршення життя, ненависть, бруд і брехню", – заявив він.

Події 2014 року Янукович вкотре назвав "державним переворотом". Роки після трагічних дат Янукович оцінив як "найчорніші сторінки у житті України за часи незалежної держави". При цьому він звинуватив українську владу у "порушеннях Конституції".

Вони сьогодні організовують процеси, які неможливо назвати судами, це просто такі театралізовані вистави,

– сказав президент-утікач.

Янукович вважає, що війна на Донбасі, окупація Криму та подальша агресія Путіна – вина "київської влади".

"Україна стала осередком війни і нестабільності, які поширюються і на інші території інших держав. У цей конфлікт втягнули європейські країни, США та Росію", – стверджує Янукович.

Янукович заявляє, що сам шукатиме винних у окупації Криму та розстрілах на Майдані.

"Мої адвокати віддали документи (5 січня – 24 канал), щоб почати слідство, хто ж насправді винен у втраті Криму", – каже він.

Про церкву

Прокоментував Янукович і створення Православної церкви України, назвавши автокефалію "великим гріхом".

"Усе те, що відбулося в Українській православній церкві (Московського патріархату. – 24 канал), було націлене на розділ, ворожнечу та ненависть", – переконує Янукович.

Про вибори

Шодо президентських та парламентських виборів в Україні, то Янукович анонсував "різноманітні технології", які нібито дозволять українській владі "фальсифікувати" результати.

"Протягом 5 років Порошенко просто відкритим текстом обманює народ і бреше", – каже Янукович.

Він стверджує, що цьому "має бути колись кінець". Так, "наступна" влада, за його словами, має встановити в Україні мир. Окрім того, до влади мають прийти "професіонали із людськими принципами".

"Такий шлях, який сьогодні обрала українська влада, він погано завершиться", – анонсував утікач.

Про вирок суду

Янукович заявив, що 90% опитаних українців не вірять у його провину.

Вирок, усім зрозуміло, написали під надиктовування влади. Вирок не має абсолютно нічого спільного із законом. Суцільні порушення кримінально-процесуального кодексу, все побудовано на брехні і ненависті,

– сказав він.

При цьому Янукович назвав усю справу спробою зірвати "мирні домовленості". Натомість у розстрілах він звинуватив знову ж таки українську владу. За його словами, "Парубій бігав з автоматиком і розповідав, як все зробити красиво".

Про Медведчука

Окрім того, Янукович наскаржився на інформацію щодо погроз, «які тепер надходить дуже часто». Зокрема, такими президент-утікач вважає "погрози" у бік Медведчука. Йдеться про кримінальне провадження, відкрите проти останнього через підозри у держзраді.

"У нього завжди була своя позиція по всіх питаннях – і він її висловлював. Я дуже часто із цією позицію не погоджувався", – заявив він.

При цьому Янукович зауважив, про Медведчука говорити сьогодні не хоче.

У мене ніколи не було до нього особливих симпатій. Але це неприпустимо щодо будь-якого громадянина України,

– каже він.

На його думку, спецслужби в Україні "зрослись із радикалами", тому і відкриваються такі провадження. Принагідно той закликав правоохоронців "не виконувати злочинні накази влади".

Про газ

Янукович також не залишив без уваги той факт, що Київ не купує газу у Росії. Також він відреагував на заяву Президента України Петра Порошенка про те, що у випадку його обрання іноземним газом Україна не користуватиметься взагалі.

Все, що зараз відбувається, це все політиканство. Цього немає. Звідки Україна бере газ? Цей газ йде із Росії у Європу, а ці посередники його продають в Україну із конкретною надбавкою,

– стверджує Янукович.

Він переконаний, що 90% газу, який отримує Україна, є російським.

Про Порошенка

"Я Петра Порошенка знаю дуже давно. Або дуже добре. Про те, що він творцем "Партії регіонів", я теж добре знаю", – сказав він, відповідаючи на запитання журналістів про шанси чинного Президента України на перемогу.

Янукович звинуватив Порошенка у постійній брехні і сказав, що це "професійна звичка", назвавши Порошенка "бізнесменом, а не політиком".

Що Янукович робить у Росії

Український журналіст Роман Цимбалюк із видання "УНІАН" спровокував істерику серед місцевих журналістів.

Той поцікавився, на якій юридичній підставі Янукович перебуває на території Росії чи він "випадково не у полоні". Під вигуки: "Слухайте, а чи не до*іга питань", Янукович таки почав відповідати.

"Я вільно пересувають територією Росії… У мене немає жодних проблем", – відповів він.

Згодом, відповідаючи на інші питання щодо теперішніх занять, Янукович відповів – хоче займатись улюбленим спортом, тенісом. Прокоментував він і свою "серйозну травму".

"Був дощ. Послизнувся, впав. Там лавочки дерев'яні. Це життя", – сказав він.

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