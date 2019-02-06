14:18
6 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як зганьбився Путін. Чому Лавров поїхав за сіллю аж у Киргистан
      Вєсті Кремля
      21:21, 5 лютого
      Вєсті.UA: Що спільного між Садовим та Ляшком. Новий символ влади
      Вєсті.UA
      20:10, 5 лютого
      Скандал у Донецькому медуніверситеті: хто дурив студентів на мільйони доларів
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Радянський чоловік
      Згадати все
      22:56, 1 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      УЛЯНА СУПРУН ВІКТОР ЯНУКОВИЧ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Що сказав Янукович на прес-конференції: головні тези

      3228 Читать новость на русском
      Про що говорив на прес-конференції президент-утікач
      Про що говорив на прес-конференції президент-утікач / Getty images

      Президент-утікач Віктор Янукович дав прес-конференцію у російській столиці 6 лютого. Говорить на ній Янукович про політику та нещодавній вирок, винесений Оболонським судом Києва.

      Прес-конференція Януковича була запланована на 13:00 і розпочалась вчасно. Вона  присвячена "актуальним питанням української політики"і відбувається у прес-центрі МІА "Росія сьогодні".

      Читайте також: Прес-конференція Януковича: онлайн-трансляція

      Янукович відразу наголосив, що "уважно стежить за подіями, які відбуваються в Україні". Президент-утікач узався коментувати події Євромайдану.

      Про агресію Росії

      "Революції не несуть добра державам і громадянам, які живуть на цих територіях. Несуть лише розруху, погіршення життя, ненависть, бруд і брехню", – заявив він.

      Події 2014 року Янукович вкотре назвав "державним переворотом". Роки після трагічних дат Янукович оцінив як "найчорніші сторінки у житті України за часи незалежної держави". При цьому він звинуватив українську владу у "порушеннях Конституції".

      Вони сьогодні організовують процеси, які неможливо назвати судами, це просто такі театралізовані вистави,
      – сказав президент-утікач.

      Янукович вважає, що війна на Донбасі, окупація Криму та подальша агресія Путіна – вина "київської влади".

      "Україна стала осередком війни і нестабільності, які поширюються і на інші території інших держав. У цей конфлікт втягнули європейські країни, США та Росію", – стверджує Янукович.

      Янукович заявляє, що сам шукатиме винних у окупації Криму та розстрілах на Майдані.

      "Мої адвокати віддали документи (5 січня – 24 канал), щоб почати слідство, хто ж насправді винен у втраті Криму", – каже він.

      Про церкву

      Прокоментував Янукович і створення Православної церкви України, назвавши автокефалію "великим гріхом".

      "Усе те, що відбулося в Українській православній церкві (Московського патріархату. – 24 канал), було націлене на розділ, ворожнечу та ненависть", – переконує Янукович.

      Про вибори

      Шодо президентських та парламентських виборів в Україні, то Янукович анонсував "різноманітні технології", які нібито дозволять українській владі "фальсифікувати" результати.

      "Протягом 5 років Порошенко просто відкритим текстом обманює народ і бреше", – каже Янукович.

      Він стверджує, що цьому "має бути колись кінець". Так, "наступна" влада, за його словами, має встановити в Україні мир. Окрім того, до влади мають прийти "професіонали із людськими принципами".

      "Такий шлях, який сьогодні обрала українська влада, він погано завершиться", – анонсував утікач.

      Про вирок суду

      Янукович заявив, що 90% опитаних українців не вірять у його провину.

      Вирок, усім зрозуміло, написали під надиктовування влади. Вирок не має абсолютно нічого спільного із законом. Суцільні порушення кримінально-процесуального кодексу, все побудовано на брехні і ненависті,
      – сказав він.

      При цьому Янукович назвав усю справу спробою зірвати "мирні домовленості". Натомість у розстрілах він звинуватив знову ж таки українську владу. За його словами, "Парубій бігав з автоматиком і розповідав, як все зробити красиво".

      Про Медведчука

      Окрім того, Янукович наскаржився на інформацію щодо погроз, «які тепер надходить дуже часто». Зокрема, такими президент-утікач вважає "погрози" у бік Медведчука. Йдеться про кримінальне провадження, відкрите проти останнього через підозри у держзраді.

      "У нього завжди була своя позиція по всіх питаннях – і він її висловлював. Я дуже часто із цією позицію не погоджувався", – заявив він.

      При цьому Янукович зауважив, про Медведчука говорити сьогодні не хоче.

      У мене ніколи не було до нього особливих симпатій. Але це неприпустимо щодо будь-якого громадянина України, 
      – каже він.

      На його думку, спецслужби в Україні "зрослись із радикалами", тому і відкриваються такі провадження. Принагідно той закликав правоохоронців "не виконувати злочинні накази влади". 

      Про газ

      Янукович також не залишив без уваги той факт, що Київ не купує газу у Росії. Також він відреагував на заяву Президента України Петра Порошенка про те, що у випадку його обрання іноземним газом Україна не користуватиметься взагалі.

      Все, що зараз відбувається, це все політиканство. Цього немає. Звідки Україна бере газ? Цей газ йде із Росії у Європу, а ці посередники його продають в Україну із конкретною надбавкою,
      – стверджує Янукович.

      Він переконаний, що 90% газу, який отримує Україна, є російським.

      Про Порошенка

      "Я Петра Порошенка знаю дуже давно. Або дуже добре. Про те, що він творцем "Партії регіонів", я теж добре знаю", – сказав він, відповідаючи на запитання журналістів про шанси чинного Президента України на перемогу.

      Янукович звинуватив Порошенка у постійній брехні і сказав, що це "професійна звичка", назвавши Порошенка "бізнесменом, а не політиком".

      Що Янукович робить у Росії

      Український журналіст Роман Цимбалюк із видання "УНІАН" спровокував істерику серед місцевих журналістів.

      Той поцікавився, на якій юридичній підставі Янукович перебуває на території Росії чи він "випадково не у полоні". Під вигуки: "Слухайте, а чи не до*іга питань", Янукович таки почав відповідати.

      "Я вільно пересувають територією Росії… У мене немає жодних проблем", – відповів він.

      Згодом, відповідаючи на інші питання щодо теперішніх занять, Янукович відповів – хоче займатись улюбленим спортом, тенісом. Прокоментував він і свою "серйозну травму".

      "Був дощ. Послизнувся, впав. Там лавочки дерев'яні. Це життя", – сказав він. 

       

      Новина доповнюється...

      blog_ava
      Головні новини 5 лютого: відсторонення Супрун, держзрада Медведчука
      сьогодні
      4706
      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Маленький зріст – не вирок: топ-5 супермоделей світу з ростом нижче, ніж 170 сантиметрів
      сьогодні , 14:00 Маленький зріст – не вирок: топ-5 супермоделей світу з ростом нижче, ніж 170 сантиметрів
      Марта Вересюк 655
      Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі
      сьогодні , 13:01 Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі
      Яніна Ткачук 1487
      Кожному виборцю – по корові, кожній корові – по сідлу?
      сьогодні , 12:00 Кожному виборцю – по корові, кожній корові – по сідлу?
      Наталія Лебідь 497
      Мер Дніпра виділив фантастичну суму на допомогу містянам: що задумав політик
      сьогодні , 11:35 Мер Дніпра виділив фантастичну суму на допомогу містянам: що задумав політик
      Тетяна Мартинюк 662
      Рак шийки матки: симптоми, профілактика, діагностика та група ризику
      сьогодні , 10:30 Рак шийки матки: симптоми, профілактика, діагностика та група ризику
      846
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук