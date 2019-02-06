Прес-конференція Януковича: онлайн-трансляція

У середу, 6 лютого, о 13:00 у Москві екс-президент Україн Віктор Янукович розпочав прес-конференцію з представниками ЗМІ. Востаннє президент утікач збирав журналістів у березні 2018 року.

Сьогодні Янукович обговорить нещодавний вирок, винесений Оболонським Києва та майбутні президентські та парламентські вибори в Україні.

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Онлайн-трансляція прес-конференції Віктора Януковича

24 канал повідомляв, що четвертого Президента України Віктора Януковича визнали винним у низці злочинів, зокрема державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. Якщо Янукович повернеться в Україну, йому доведеться провести за гратами 13 років.