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      УЛЬЯНА СУПРУН ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Пресс-конференция Януковича: онлайн-трансляция

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      Пресс-конференция Януковича в Москве 6 февраля - онлайн трансляция
      Виктор Янукович / 24 Канал

      В среду, 6 февраля, в 13:00 в Москве экс-президент Украины Виктор Янукович начал пресс-конференцию с представителями СМИ. Последний раз президент беглец собирал журналистов в марте 2018 года.

      Сьогодні Янукович обговорить нещодавний вирок, винесений Оболонським Києва та майбутні президентські та парламентські вибори в Україні.

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      Онлайн-трансляция пресс-конференции Виктора Януковича
       

       

      24 канал сообщал, что четвертого Президента Украины Виктора Януковича признали виновным в ряде преступлений, в частности государственной измене, пособничестве в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины и пособничестве в ведении агрессивной войны. Если Янукович вернется в Украину, ему придется провести за решеткой 13 лет.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Янукович в Москве Янукович говорит
      Источник: 24 Канал
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