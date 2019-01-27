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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Справа про держзраду гарантує, що ні на кого іншого, крім Януковича, не вийдуть

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      Чому не розслідуються економічні злочини Януковича?
      Чому не розслідуються економічні злочини Януковича? / Фото з відкритих джерел

      Вирок Віктору Януковичу не матиме конкретних наслідків. Дивно, що слідство зосередилося на держзраді – епізоді, який не є визначальним у політичній біографії Януковича. А значимі справи не розслідують.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Петро Олещук.

      Читайте також: Політолог пояснив, чому Януковича не судили за розстріли на Майдані

      За словами політолога, вирок Януковичу не матиме якогось визначального впливу на президентську виборчу кампанію. Суспільство, говорить Олещук, розуміє, що на практиці вирок нічого не означатиме, і Росія Януковича не видасть. В українців, зазначає він, більше запитів стосовно справи по розстрілах на Майдані. Але влада намагатиметься використати вирок Януковичу в якості своєрідного замінника справи Майдану. Що це певний успіх. Тенденцію треба закріпити і розвинути.

      Справа про державну зраду Януковича стосується вузького і специфічного епізоду. За великим рахунком, всі дії Янукович здійснив уже за межами України. Виглядає так: суспільство вимагало вироку Януковичу, ось є держзрада. Реально це не означає глибинного розслідування усіх злочинних дій Януковича і його поплічників. Ця справа зручна і гарантує, що ні на кого іншого, крім Януковича, не вийдуть,
      – переконаний Петро Олещук.

      Експерт зауважує: ідея економічних злочинів Януковича і його поплічників була визначальною під час Майдану. Якби не історії про Межигір’я, про величезні вкрадені гроші, то протестів могло і не бути. Протести були, в першу чергу, соціально-економічними. Тому дивно, що в цьому контексті прогресу в розслідуванні немає. Варто лише згадати знайдені в Межигір’ї документи чорної бухгалтерії, які потім "потонули".

      Читайте також: Вирок для Януковича: життєвий шлях "легітимного"

      У яких злочинах звинувачують Віктора Януковича? Його звинувачують у пособництві в умисних діях, вчинених задля зміни меж території та державного кордону України; державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни. 24 січня Оболонський районний суд Києва визнав колишнього президента України Віктора Януковича винним у цих злочинах. Якщо Янукович повернеться в Україну, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці.

      Дивіться біографію Віктора Януковича у відео:

       

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Віктор Янукович Євромайдан
      Джерело: 24 канал
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