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      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Дело о госизмене гарантирует, что ни на кого другого, кроме Януковича, не выйдут

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      Почему не расследуются экономические преступления Януковича?
      Почему не расследуются экономические преступления Януковича? / Фото из открытых источников

      Приговор Виктору Януковичу не будет иметь конкретных последствий. Странно, что следствие сосредоточилось на госизмене – эпизоде, который не является определяющим в политической биографии Януковича. А значимые дела не расследуют.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Петр Олещук.

      Читайте также: Политолог объяснил, почему Януковича не судили за расстрелы на Майдане

      По словам политолога, приговор Януковичу не будет иметь какого-либо определяющего влияния на президентскую избирательную кампанию. Общество, говорит Олещук, понимает, что на практике приговор ничего не будет значить, и Россия Януковича не выдаст. У украинцев, отмечает он, больше запросов по делу по расстрелах на Майдане. Но власть постарается использовать приговор Януковичу в качестве своеобразного заменителя дела Майдана. Что это определенный успех. Тенденцию надо закрепить и развить.

      Дело о государственной измене Януковича касается узкого и специфического эпизода. По большому счету, все действия Янукович совершил уже за пределами Украины. Выглядит так: общество требовало приговора Януковичу, вот есть госизмена. Реально это не означает глубинного расследования всех преступных действий Януковича и его приспешников. Это дело удобно и гарантирует, что ни на кого другого, кроме Януковича, не выйдут,
      – убежден Петр Олещук.

      Эксперт замечает: идея экономических преступлений Януковича и его приспешников была определяющей во время Майдана. Если бы не истории о Межигорье, об огромных украденных деньгах, то протестов могло и не быть. Протесты были, в первую очередь, социально-экономическими. Поэтому странно, что в этом контексте прогресса в расследовании нет. Стоит лишь вспомнить найденные в Межигорье документы черной бухгалтерии, которые потом "утонули".

      Читайте также: Приговор для Януковича: жизненный путь "легитимного"

      В каких преступлениях обвиняют Виктора Януковича?Его обвиняют в пособничестве в умышленных действиях, совершенных для изменения границ территории и государственной границы Украины; государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. 24 января Оболонский районный суд Киева признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным в этих преступлениях. Если Янукович вернется в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме.

      Смотрите биографию Виктора Януковича в видео:

       

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Евромайдан Виктор Янукович
      Источник: 24 канал
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