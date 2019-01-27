Дело о госизмене гарантирует, что ни на кого другого, кроме Януковича, не выйдут

Приговор Виктору Януковичу не будет иметь конкретных последствий. Странно, что следствие сосредоточилось на госизмене – эпизоде, который не является определяющим в политической биографии Януковича. А значимые дела не расследуют.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Петр Олещук.

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По словам политолога, приговор Януковичу не будет иметь какого-либо определяющего влияния на президентскую избирательную кампанию. Общество, говорит Олещук, понимает, что на практике приговор ничего не будет значить, и Россия Януковича не выдаст. У украинцев, отмечает он, больше запросов по делу по расстрелах на Майдане. Но власть постарается использовать приговор Януковичу в качестве своеобразного заменителя дела Майдана. Что это определенный успех. Тенденцию надо закрепить и развить.

Дело о государственной измене Януковича касается узкого и специфического эпизода. По большому счету, все действия Янукович совершил уже за пределами Украины. Выглядит так: общество требовало приговора Януковичу, вот есть госизмена. Реально это не означает глубинного расследования всех преступных действий Януковича и его приспешников. Это дело удобно и гарантирует, что ни на кого другого, кроме Януковича, не выйдут,

– убежден Петр Олещук.

Эксперт замечает: идея экономических преступлений Януковича и его приспешников была определяющей во время Майдана. Если бы не истории о Межигорье, об огромных украденных деньгах, то протестов могло и не быть. Протесты были, в первую очередь, социально-экономическими. Поэтому странно, что в этом контексте прогресса в расследовании нет. Стоит лишь вспомнить найденные в Межигорье документы черной бухгалтерии, которые потом "утонули".

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В каких преступлениях обвиняют Виктора Януковича?Его обвиняют в пособничестве в умышленных действиях, совершенных для изменения границ территории и государственной границы Украины; государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. 24 января Оболонский районный суд Киева признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным в этих преступлениях. Если Янукович вернется в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме.

Смотрите биографию Виктора Януковича в видео: