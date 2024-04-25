В обед в Сумах раздавались взрывы. Оказалось, что враг выпустил по городу управляемую авиационную бомбу.

Смотрите также В Кривом Роге второй раз за день прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв во время воздушной тревоги

В 13:50 по всей Украине уже второй раз объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К. Когда вся страна покраснела, дополнительно Воздушные силы сообщили об активности российской тактической авиации в воздушном пространстве Белгородской, Курской областей и над акваторией Азовского моря.

Впоследствии, в 14:16, жителей Сумской области призвали перейти в укрытие. Воздушные силы предупредили о цели в направлении города.



Через несколько минут корреспонденты Суспільне сообщили, что в городе слышали звук взрыва.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

Россияне ударили по инфраструктуре города

В ОВА сообщили, что россияне ударили по инфраструктуре города Сумы управляемой авиабомбой.

На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки уточняются,

– сказали в ОВА.

В военной администрации региона отметили, что российские оккупанты продолжают пренебрегать правилами войны, международными конвенциями и продолжают совершать преступления против мирного населения Сумщины.

Людей призвали соблюдать правила безопасности и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Стоит отметить, что до этого, ночью и утром 25 апреля, россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Всего было зафиксировано 14 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская и Белопольская общины.