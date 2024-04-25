Воздушную тревогу на Днепропетровщине объявили ориентировочно в 10:58 24 апреля. Военные предупредили о ракете, которая летела на город в 11:58 24 апреля.

Смотрите также В Николаеве из-за взрывов погибли 2 военных: за дело взялось ГБР

Что известно о взрыве в районе Кривого Рога

В пригороде Кривого Рога были слышны звуки взрыва,

– сообщило Общественное.

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили, что:

в 11:57 25 апреля – ракета летела в направлении Кропивницкого;

в 11:58 – на Кривой Рог.

Военные объясняли, что сохраняется значительная активность вражеской тактической авиации на юго-востоке есть угроза применения авиационных средств поражения.