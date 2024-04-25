Воздушную тревогу на Днепропетровщине объявили ориентировочно в 10:58 24 апреля. Военные предупредили о ракете, которая летела на город в 11:58 24 апреля.
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Что известно о взрыве в районе Кривого Рога
В пригороде Кривого Рога были слышны звуки взрыва,
– сообщило Общественное.
Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили, что:
- в 11:57 25 апреля – ракета летела в направлении Кропивницкого;
- в 11:58 – на Кривой Рог.
Военные объясняли, что сохраняется значительная активность вражеской тактической авиации на юго-востоке есть угроза применения авиационных средств поражения.