Повітряну тривогу на Дніпропетровщині оголосили орієнтовно о 10:58 24 квітня. Військові попередили про ракету, яка летіла на місто об 11:58 24 квітня.

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Що відомо про вибух в районі Кривого Рогу

У передмісті Кривого Рогу було чутно звуки вибуху,

– повідомило Суспільне.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили, що:

об 11:57 25 квітня – ракета летіла в напрямку Кропивницького;

об 11:58 – на Кривий Ріг.

Військові пояснювали, що зберігається значна активність ворожої тактичної авіації на південному Сході є загроза застосування авіаційних засобів ураження.

Орієнтовно о 12:37 25 квітня голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що справді були вибухи.

Без конкретики, але все нормально,

– заявив Вілкул.

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