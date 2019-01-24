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      Политолог объяснил, почему Януковича не судили за расстрелы на Майдане

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      Суд не признал Януковича виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины
      Суд не признал Януковича виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины / Соцсети

      В социальных сетях многие украинцы написали, что не понимают, почему 24 января беглого президента Виктора Януковича не признали виновным в расстреле протестующих на Майдане. Стоит понимать, что судьи не могли этого сделать, ведь дело, по которому вынесли приговор экс-президенту, касалось только государственной измены.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политический обозреватель Милан Лелич.

      Читайте также: Почему Януковича осудили только на 13 лет: объяснения эксперта

      По его словам, вопрос о том, чтобы признать Януковича виновным в преступлениях против Небесной сотни во время данного расследования не ставили.

      Надеемся, что дело убийств во время Революции достоинства также дойдет до суда. Справедливость в этом вопросе пока не восстановлена,
      – отметил политолог.

      Он также отметил, что расследование сотен уголовных дел по расстрелам на Майдане идет слишком медленно – уже годами.

      В каких преступлениях обвиняют Виктора Януковича?Его обвиняют в пособничестве в умышленных действиях, совершенных для изменения границ территории и государственной границы Украины; государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. 24 января Оболонский районный суд Киева признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным в этих преступлениях. Если Янукович вернется в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме.

      Лелич отметил, что в деле против президента-беглеца Украина сделала все, что могла. Вина "легитимного" была сразу очевидна, однако юридические коллизии заняли аж 90 заседаний. Его адвокаты четко работали на то, чтобы затянуть процесс.

      "Никто не знает, где он сейчас на самом деле находится. Выкрасть Януковича и доставить его в Киеве – думаю, что такие спецоперации украинским спецслужбам еще не под силу", – подытожил политический обозреватель.

      Биография Виктора Януковича: смотрите видео

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Украина – Россия Евромайдан Виктор Янукович
      Источник: 24 канал
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