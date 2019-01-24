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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА
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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Політолог пояснив, чому Януковича не судили за розстріли на Майдані

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      Суд не визнав Януковича винним у посяганні на територіальну цілісність України
      Суд не визнав Януковича винним у посяганні на територіальну цілісність України / Соцмережі

      У соціальних мережах чимало українців написали, що не розуміють, чому 24 січня президента-втікача Віктора Януковича не визнали винним у розстрілі протестувальників на Майдані. Варто розуміти, що судді не могли цього зробити, адже справа, у якій винесли вирок екс-президенту, стосувалася лише державної зради.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний оглядач Мілан Лєліч.

      Читайте також: Чому Януковича засудили тільки на 13 років: пояснення експерта

      За його словами, питання про те, щоб визнати Януковича винним у злочинах проти Небесної сотні під час даного розслідування не ставили.

      Сподіваємося, що справа вбивств під час Революції гідності також дійде до суду. Справедливість у цьому питанні поки що не відновлена,
      – зазначив політолог.

      Він також наголосив, що розслідування сотень кримінальних справ щодо розстрілів на Майдані триває надто повільно – вже роками.

      У яких злочинах звинувачують Віктора Януковича?Його звинувачують у пособництві в умисних діях, вчинених задля зміни меж території та державного кордону України; державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни. 24 січня Оболонський районний суд Києва визнав колишнього президента України Віктора Януковича винним у цих злочинах. Якщо Янукович повернеться в Україну, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці.

      Лєліч зазначив, що у справі проти президента-втікача Україна зробила все, що могла. Провина "легітимного" була зразу очевидна, проте юридичні колізії зайняли аж 90 засідань. Його адвокати чітко працювали на те, щоб затягнути процес.

      "Ніхто не знає, де він зараз насправді знаходиться. Викрасти Януковича й доставити його в Київ – думаю, що такі спецоперації українським спецслужбам ще не під силу", – підсумував політичний оглядач.

      Біографія Віктора Януковича: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини політики Віктор Янукович Євромайдан Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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