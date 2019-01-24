Чому Януковича засудили тільки на 13 років: пояснення експерта

За сумою діянь Віктору Януковичу повинні були б дати пожиттєвий термін ув’язнення, однак його засудили Важливо, щоб цей вирок став підставою для розслідування діянь організованої злочинної групи на чолі з Януковичем.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Володимир Цибулько.

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Якщо вирок Януковичу стане привідним ременем для ланцюга наступних проти його поплічників, це нормально. Якщо ж Януковича зроблять просто стрілочником, то суспільство навряд чи це сприйме,

– переконаний Володимир Цибулько.

Політолог додає: судді, виносячи вирок 13 років ув'язнення, вочевидь, керувалися тільки доведеними епізодами, які не викликатимуть жодних сумнівів у Європейського суду з прав людини. Не навішували Януковичу не доведених епізодів. Вочевидь, їх відклали для подальшого розслідування.

У яких злочинах звинувачують Віктора Януковича? Його звинувачують у пособництві в умисних діях, вчинених задля зміни меж території та державного кордону України; державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни. 24 січня Оболонський районний суд Києва визнав колишнього президента України Віктора Януковича винним у цих злочинах. Якщо Янукович повернеться в Україну, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці.

Дивіться біографію Віктора Януковича у відео: