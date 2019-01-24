20:18
24 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Кобзон санкций избежал и путь коллегам подсказал. Куда улетают друзья Путина
      Вєсті Кремля
      23:35, 23 января
      Вести. UA: Чем рискует Зеленский. Судный день Януковича
      Вєсті.UA
      19:53, сегодня
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, 23 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Почему Януковича осудили только на 13 лет: объяснения эксперта

      323 Читати новину українською
      Суд вынес приговор Януковичу
      Суд вынес приговор Януковичу / Фото из открытых источников

      По сумме деяний Виктору Януковичу должны были бы дать пожизненный срок заключения, однако его приговорили Важно, чтобы этот приговор стал основанием для расследования действий организованной преступной группы во главе с Януковичем.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Владимир Цибулько.

      Читайте также: Приговор для Януковича: жизненный путь "легитимного"

      Если приговор Януковичу станет приводным ремнем для цепи следующих против его приспешников, это нормально. Если же Януковича сделают просто стрелочником, то общество вряд ли это воспримет,
      – убежден Владимир Цибулько.

      Политолог добавляет: судьи, вынося приговор 13 лет заключения, очевидно, руководствовались только доказанными эпизодами, которые не будут вызывать никаких сомнений у Европейского суда по правам человека. Не навешивали Януковичу не доказанных эпизодов. Очевидно, их отложили для дальнейшего расследования.

      В каких преступлениях обвиняют Виктора Януковича?Его обвиняют в пособничестве в умышленных действиях, совершенных для изменения границ территории и государственной границы Украины; государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. 24 января Оболонский районный суд Киева признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным в этих преступлениях. Если Янукович вернется в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме.

      Смотрите биографию Виктора Януковича в видео:

       

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Евромайдан Виктор Янукович Украина – Россия
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как завершить войну с Россией: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 20:02 Как завершить войну с Россией: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 103
      Приговор для Януковича: жизненный путь "легитимного"
      сегодня , 19:44 Приговор для Януковича: жизненный путь "легитимного"
      Ірина Лаб'як 1214
      Что необходимо знать о вакцинации: эксклюзивное интервью с иммунологом
      сегодня , 19:00 Что необходимо знать о вакцинации: эксклюзивное интервью с иммунологом
      59
      Блатна і церковна лексика Порошенка: як президент цинічно уникає теми про корупцією
      сегодня , 18:00 Блатна і церковна лексика Порошенка: як президент цинічно уникає теми про корупцією
      Віталій Шабунін 295
      Україна і Росія: порівнюємо військову міць двох країн
      сегодня , 16:42 Україна і Росія: порівнюємо військову міць двох країн
      Артем Овдієнко 6528
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      На Днепропетровщине в результате взрыва на шахте "Западно-Донбасская" погиб горняк
       19 апреля 2012 , 17:40
      Евромайдан. День шестой
       26 ноября 2013 , 11:05 3
      Какие кроссоверы выбирают украинцы: топ-10
       17 августа 2018 , 17:45
      Главные новости футбола 12 ноября: сборная Украины собралась в Киеве, определились лучшие в 15 туре УПЛ
       13 ноября 2018 , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук