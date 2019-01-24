Почему Януковича осудили только на 13 лет: объяснения эксперта

По сумме деяний Виктору Януковичу должны были бы дать пожизненный срок заключения, однако его приговорили Важно, чтобы этот приговор стал основанием для расследования действий организованной преступной группы во главе с Януковичем.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Владимир Цибулько.

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Если приговор Януковичу станет приводным ремнем для цепи следующих против его приспешников, это нормально. Если же Януковича сделают просто стрелочником, то общество вряд ли это воспримет,

– убежден Владимир Цибулько.

Политолог добавляет: судьи, вынося приговор 13 лет заключения, очевидно, руководствовались только доказанными эпизодами, которые не будут вызывать никаких сомнений у Европейского суда по правам человека. Не навешивали Януковичу не доказанных эпизодов. Очевидно, их отложили для дальнейшего расследования.

В каких преступлениях обвиняют Виктора Януковича?Его обвиняют в пособничестве в умышленных действиях, совершенных для изменения границ территории и государственной границы Украины; государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. 24 января Оболонский районный суд Киева признал бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным в этих преступлениях. Если Янукович вернется в Украину, ему придется отсидеть 13 лет в тюрьме.

Смотрите биографию Виктора Януковича в видео: