Путін готовий захищати віруючих в Україні від "проекту, який не має відношення до віри"

Президент Російської Федерації заявив, що створення ПЦУ не має ніякого відношення до віри. Володимир Путін підкреслив, що Росія готова захищати українських віруючих.

На урочистому заході, присвяченому 10-річчю Помісного собору Російської православної церкви Володимир Путін заявив, що ініціатори нового церковного проекту в Україні грубо втручаються у церковне життя, пише ТАСС.

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Президент РФ назвав створення Православної церкви України "проектом, який не має відношення до віри, а наскрізь фальшивий і пов'язаний з боротьбою за владу".

Він додав, що йому дуже "сумно, що в нього виявився втягнутий і Константинопольський патріархат."

Ініціатори (закону – ред. 24 канал) немов вчилися у безбожників минулого століття, які виганяли віруючих з храмів, труїли і переслідували священнослужителів,

– відзначив Путін.

За словами президента РФ, влада Росії не втручається в церковні справи, у тому числі – у "сусідній суверенній країні", однак готова захищати свободу віросповідання.

Москва залишає за собою право реагувати на порушення релігійних прав, і робити все для захисту прав людини,

– підкреслив російський лідер.

Тим часом Міністерство юстиції України офіційно зареєструвало як релігійну організацію Київську митрополію Української Православної Церкви (Православної Церкви України). Сталося це 30 січня 2019 року.

Як створювали Православну церкву України(ПЦУ)?19 квітня 2018 року Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.



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