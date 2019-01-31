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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Путін готовий захищати віруючих в Україні від "проекту, який не має відношення до віри"

      628 Читать новость на русском
      Росія зробить все для захисту віруючих в Україні
      Росія зробить все для захисту віруючих в Україні / vsevybory.ru

      Президент Російської Федерації заявив, що створення ПЦУ не має ніякого відношення до віри. Володимир Путін підкреслив, що Росія готова захищати українських віруючих.

      На урочистому заході, присвяченому 10-річчю Помісного собору Російської православної церкви Володимир Путін заявив, що ініціатори нового церковного проекту в Україні грубо втручаються у церковне життя, пише ТАСС.

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      Президент РФ назвав створення Православної церкви України "проектом, який не має відношення до віри, а наскрізь фальшивий і пов'язаний з боротьбою за владу".

      Він додав, що йому дуже "сумно, що в нього виявився втягнутий і Константинопольський патріархат."

      Ініціатори (закону – ред. 24 канал) немов вчилися у безбожників минулого століття, які виганяли віруючих з храмів, труїли і переслідували священнослужителів,
      – відзначив Путін.

      За словами президента РФ, влада Росії не втручається в церковні справи, у тому числі – у "сусідній суверенній країні", однак готова захищати свободу віросповідання.

      Москва залишає за собою право реагувати на порушення релігійних прав, і робити все для захисту прав людини,
      – підкреслив російський лідер.

      Тим часом Міністерство юстиції України офіційно зареєструвало як релігійну організацію Київську митрополію Української Православної Церкви (Православної Церкви України). Сталося це 30 січня 2019 року.

      Як створювали Православну церкву України(ПЦУ)?19 квітня 2018 року Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.

      11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі вирішив надати Томос про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній, а кафедральним храмом – Михайлівський Золотоверхий собор.

      5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Наступного дня, 6 січня, історичний документ від Варфоломія офіційно отримала ПЦУ.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Володимир Путін Релігія Православна церква України
      Джерело: 24 Канал
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