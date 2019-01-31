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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Кирил назвав процес надання Томосу для України "судом Божим"

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      Очільник РПЦ Філарет у товаристві президента РФ Володимира Путіна
      Очільник РПЦ Філарет у товаристві президента РФ Володимира Путіна / Getty Images

      Предстоятель Російської православної церкви Кирил вкотре засудив надання автокефалії Православній церкві України. За його словами тут проповідують і закликають людей до одного, а роблять зовсім протилежне. Він вважає, що у такій церковній організації немає благодаті. Водночас патріарх хоче ще раз відвідати Україну.

      Пре це священнослужитель розповів у коментарі провідним прокремлівським інформаційним агенціям.

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      Відповідаючи на питання, як можна схарактеризувати події в Україні, коли Константинополь надав їй Томос про автокефалію ПЦУ: розколом, точкою неповернення чи певною кризою, очільник РПЦ зауважив, що тут доцільним буде слово "криза".

      "Це грецьке слово, і його значення в перекладі означає "суд". Ми забуваємо про це значення слова "криза". І в цьому сенсі відбувається суд Божий над усіма нами. Перш за все, над тими, хто ініціював такого роду кризу", – переконує Кирил.

      За його словами, з усіма цими обставинами та йти проти волі Божої, "проповідуючи одне та закликаючи людей до одного, практично робити протилежне".

      "Але якщо церковна організація декларує одні ідеали та цінності, якщо священики звертаються до своєї пастви та вчать про одне, а організація починає діяти зовсім в іншій системі цінностей – те, що зараз відбувається в Україні, – то це означає, що немає благодаті в такий церковній організації", – вважає він.

      Крім того, голова Російської православної церкви сподівається ще раз відвідати Україну.

      "Політична і ситуація, і кон'юнктура – це такі скороминущі явища. Сьогодні – одні політичні сили, потім інші... У мене зберігається надія, що я зможу помолитися в Києво-Печерській лаврі, зустрітися зі своїм віруючим народом, з єпископатом Української церкви, який сьогодні героїчно відстоює канонічне православ'я (мовиться про Українську православну церкву Московського патріархату, яку, відповідно до закону, мають перейменувати на Російську православну церкву в Україні, – 24 канал)", – підсумував Кирил.

      Коментуючи слова представників РПЦ про розкол, почесний патріарх ПЦУ Філарет зауважив, що російська церква сама може опинитися у розколі. 

      Може трапитись, що російська церква, яка звинувачувала нас у розколі, сама може опинитися на деякий час у розколі... Але ж вона не буде вже великою, бо українська церква від неї відокремиться. Вона вже відокремилась, і тому вже російська церква – не така велика, якою вона була. А оскільки вона – не велика, то вона і впливу не буде мати, змушена буде під тиском і єпископів, і віруючих, і духовенства шукати єдності з усім православ’ям,
      – пояснював свою позицію Філарет.

      Що таке Томос? Це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

      Як створювали Православну церкву в Україні? 9 жовтня 2018 року у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Її предстоятелем став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній, а кафедральним собором новоствореної церкви став Михайлівський Золотоверхий собор.

      Що відомо про взаємини між РПЦ та об’єднаною ПЦУ? Російська православна та залежні від неї церкви від самого початку не визнавала автокефалії Української православної церкви. На їхнє переконання, в Україні є лише одна канонічна православна церква, яка вже давно отримала Томос. Мовиться про 1448 рік, коли РПЦ без дозволу Вселенського патріарха відокремила Московську Митрополію від Київської Митрополії Константинопольського Патріархату. У 1589-1590 роках Вселенський патріарх Єремія дещо нормалізував цей процес, дозволивши Московському архієрею називатися "патріархом", за умови, що він повинен був поминати Вселенського патріарха та вважати його "як свого голову та першого".

      Крім того, у РПЦ як Українську православну церкву Київського патріархату, так і нещодавно створену ПЦУ називають "розкольниками". Більше того, Московська митрополія з політичних мотивів наклала у 1997 році анафему на предстоятеля УПЦ. Окрім взаємин з ПЦУ, РПЦ також розірвала взаємини з Константинополем.

      РПЦ і україна: хроніка останніх подій
      Теги: Новини України Новини політики Патріарх Кирил Новини Росії Україна – Росія Релігія Православна церква України Томос РПЦ
      Джерело: 24 Канал
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