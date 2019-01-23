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      "Наші народи відновлять дружбу": Епіфаній зробив заяву про відносини ПЦУ та РПЦ

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      Епіфаній надіється, що відносини РПЦ та ПЦУ нормалізуються
      Епіфаній надіється, що відносини РПЦ та ПЦУ нормалізуються / Фото з відкритих джерел

      В Україні залишаться парафії, які підпорядковуватимуться Російській Православній Церкві, і вони будуть існувати на рівних правах з парафіями Православної церкви України.

      Про це заявив предстоятель Православної церкви України Епіфаній в інтерв'ю для грецького видання "TaNea".

      Читайте також: Як церквою Московського патріархату керують з Росії: докази від журналістів 24 каналу

      Митрополит впевненний, що Москва буде надалі робити все, аби посіяти розбрат серед віруючих українців. 

      "РПЦ буде протистояти. Вона це робила, робить і буде робити. Окрім її намагань переконати інші Церкви не визнавати українську, Москва намагається посіяти розбрат серед віруючих українців. Ми вже чули від російської сторони, що, мовляв, якщо Томос Автокефалії буде наданий, то буде значний супротив, проллється кров. Втім, до цього часу ми бачимо цілком мирний процес приєднання парафій в Україні до нової Церкви, і ми докладемо всіх зусиль, щоб він так тривав і надалі", сказав пресдтоятель ПЦУ.

      Водночас, священослужитель переконаний у тому, що РПЦ в Україні та ПЦУ врешті будуть мирно співіснувати, а російський та український народи відновлять дружні відносини.

      В Україні буде певна кількість парафій, які будуть підпорядковані Російській Православній Церкві. Це логічно і ми не маємо жодних заперечень проти цього. РПЦ може піклуватися про своїх віруючих на території України. Ті, хто вирішить залишитися в російській церкві, не повинні відчувати жодного виду тиску. Ці парафії повинні мати рівні права з тими, що належать до ПЦУ. І поступово, я вважаю, наші відносини будуть нормалізовані, наші народи відновлять дружбу, добрі і мирні стосунки,
      зазначив Епіфаній.

      Нагадаємо, раніше митрополит Епіфаній зауважив, що Православна церква Україна не хоче протистояння у процесах приєднання до неї храмів, а лише миру та добровільного переходу. За його словами, до ПЦУ кожного дня мирно приєднуються нові парафії та громади, які покидають Московський патріархат.

      До ПЦУ загалом перейшли вже понад 100 парафій УПЦ Московського патріархату. У мережі розміщена онлайн-карта, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України.

      Як створили Православну церкву в Україні?На початку жовтня 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату заслухав звіт посланців патріарха Варфоломія в Україні (екзархів) та надав дозвіл нашій державі на створення єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у єдину помісну незалежну церкву – Православну церкву України. Предстоятелем ПЦУ став Епіфаній – митрополит Переяславський і Білоцерківський . Кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор.

      5 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію Православної церкви України. 6 січня ПЦУ офіційно отримала Томос від Варфоломія.

      Теги: Новини України УПЦ МП Україна – Росія Томос Новини політики Релігія Епіфаній Православна церква України РПЦ
      Джерело: 24 Канал
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