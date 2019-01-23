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      "Наши народы восстановят дружбу": Епифаний сделал заявление об отношениях ПЦУ и РПЦ

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      Епифаний надеется, что отношения РПЦ и ПЦУ нормализуются
      Епифаний надеется, что отношения РПЦ и ПЦУ нормализуются / Фото из открытых источников

      В Украине останутся приходы, которые будут подчиняться Русской Православной Церкви, и они будут существовать на равных правах с приходами Православной церкви Украины.

      Об этом заявил предстоятель Православной церкви Украины Епифаний в интервью для греческого издания "TaNea".

      Читайте также: Как церковью Московского патриархата управляют из России: доказательства журналистов 24 канала

      Митрополит уверен, что Москва будет в дальнейшем делать все, чтобы посеять раздор среди верующих украинцев.

      "РПЦ будет противостоять. Она это делала, делает и будет делать. Кроме ее попыток убедить другие Церкви не признавать украинскую, Москва пытается посеять раздор среди верующих украинцев. Мы уже слышали от российской стороны, что, мол, если Томос автокефалии будет предоставлен, то будет значительное сопротивление, прольется кровь. Впрочем, к этому времени мы видим вполне мирный процесс присоединения приходов в Украине к новой Церкви, и мы приложим все усилия, чтобы он так продолжался и дальше", – сказал пресдтоятель ПЦУ.

      В то же время, священнослужитель убежден в том, что РПЦ в Украине и ПЦУ в итоге будут мирно сосуществовать, а русский и украинский народы восстановят дружеские отношения.

      В Украине будет определенное количество приходов, которые будут подчинены Русской Православной Церкви. Это логично и РПЦ может заботиться о своих верующих на территории Украины. Те, кто решит остаться в русской церкви, не должны испытывать никакого вида давления. Эти приходы должны иметь равные права с теми, которые относятся к ПЦУ. И постепенно, я считаю, наши отношения будут нормализованы, наши народы восстановят дружбу, добрые и мирные отношения,
      – отметил Епифаний.

      Напомним, ранее митрополит Епифаний заметил, что Православная церковь Украины не хочет противостояния в процессах присоединения к ней храмов, а лишь мира и добровольного перехода. По его словам, к ПЦУ каждый день мирно присоединяются новые приходы и общины, которые покидают Московский патриархат.

      К ПЦУ в целом перешли уже более 100 приходов УПЦ Московского патриархата. В сети размещена онлайн-карта, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины.

      Как создали Православную церковь в Украине?
      В начале октября 2018 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата заслушал отчет посланцев патриарха Варфоломея в Украине (экзархов) и дал разрешение нашему государству на создание единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь – Православную церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал Епифаний – митрополит Переяславский и Белоцерковский. Кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор.

      5 января в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины. 6 января ПЦУ официально получила Томос от Варфоломея.

      Теги: Томос Украина – Россия УПЦ МП Новости политики Новости Украины РПЦ Православная церковь Украины Епифаний Религия
      Источник: 24 Канал
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