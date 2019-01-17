Путін зухвало прокоментував створення Православної церкви України

Президент Росії Володимир Путін зробив цинічну заяву про Православну церкву України. На його думку, створення єдиної помісної церкви є чисто політичним проектом, який нібито націлений на те, щоб розділити народи Росії й України.

Про це лідер РФ заявив в інтерв'ю сербській газеті "Вечірні новини", передає прес-служба Кремля.

Читайте також: "Росії можна завдати поразки": як Томос для ПЦУ показав безпомічність Кремля

"Нова церковна структура є виключно політичним, світським проектом. Його головна мета – розділити народи Росії і України, посіяти не тільки національну, але й релігійну ворожнечу", – заявив Путін.

Він додав, що в Києві вже заявили про "остаточне здобуття незалежності від Москви". Окрім того, глава Кремля заузначив, що УПЦ Московського патріархату є нібито незалежною від Російської православної церкви і має лише канонічний зв'язок з нею.

Не йдеться про самостійність "Православної церкви України". Насправді вона повністю підконтрольна Стамбулу. А ось найбільша на Україні канонічна Українська православна церква (УПЦ МП – 24 канал), яка по автокефалію до патріарха Варфоломія не зверталася, абсолютно незалежна в своїх діях. Вона зберігає виключно канонічний зв'язок із Російською православною церквою, але навіть це викликає неприховане роздратування у нинішнього київського режиму,

– сказав президент РФ.

Також, Путін зухвало додав, що в Україні влада нібито переслідують священиків та вірян УПЦ МП, відбирають у них храми і монастирі, а саму церкву намагаються позбавити її законного найменування. Зазначимо, у цьому лідер РФ звинувачує українську владу.

"Росія не планує втручатися в церковні процеси, тим більше на території сусідньої суверенної держави. Але ми бачимо, наскільки небезпечні, у тому числі і для світового православ'я, подібні експерименти і грубе втручання держави в релігійну діяльність", – заявив Путін.

Нагадаємо, до Православної церкви України загалом перейшли 68 парафій УПЦ Московського патріархату. Такі рішення приймають парафіяни храму. Якщо священик-настоятель підтримує рішення вірян, то переходить разом з ними до ПЦУ, якщо ж вирішує залишатися під керівництвом УПЦ МП, то покидає парафію.



На сьогодні ПЦУ має близько 7 тисяч парафій. В інтернеті розміщена онлайн-карта, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

Як створили Православну церкву в Україні?На початку жовтня 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату заслухав звіт посланців патріарха Варфоломія в Україні (екзархів) та надав дозвіл нашій державі на створення єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у єдину помісну незалежну церкву – Православну церкву України. Предстоятелем ПЦУ став Епіфаній – митрополит Переяславський і Білоцерківський . Кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор.



5 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію Православної церкви України. 6 січня ПЦУ офіційно отримала Томос від Варфоломія.