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      Путін зухвало прокоментував створення Православної церкви України

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      Путін висловився про створення Православної церкви України
      Путін висловився про створення Православної церкви України / Фото з відкритих джерел

      Президент Росії Володимир Путін зробив цинічну заяву про Православну церкву України. На його думку, створення єдиної помісної церкви є чисто політичним проектом, який нібито націлений на те, щоб розділити народи Росії й України.

      Про це лідер РФ заявив в інтерв'ю сербській газеті "Вечірні новини", передає прес-служба Кремля.

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      "Нова церковна структура є виключно політичним, світським проектом. Його головна мета – розділити народи Росії і України, посіяти не тільки національну, але й релігійну ворожнечу", – заявив Путін.

      Він додав, що в Києві вже заявили про "остаточне здобуття незалежності від Москви". Окрім того, глава Кремля заузначив, що УПЦ Московського патріархату є нібито незалежною від Російської православної церкви і має лише канонічний зв'язок з нею.

      Не йдеться про самостійність "Православної церкви України". Насправді вона повністю підконтрольна Стамбулу. А ось найбільша на Україні канонічна Українська православна церква (УПЦ МП – 24 канал), яка по автокефалію до патріарха Варфоломія не зверталася, абсолютно незалежна в своїх діях. Вона зберігає виключно канонічний зв'язок із Російською православною церквою, але навіть це викликає неприховане роздратування у нинішнього київського режиму,
      – сказав президент РФ.

      Також, Путін зухвало додав, що в Україні влада нібито переслідують священиків та вірян УПЦ МП, відбирають у них храми і монастирі, а саму церкву намагаються позбавити її законного найменування. Зазначимо, у цьому лідер РФ звинувачує українську владу.

      "Росія не планує втручатися в церковні процеси, тим більше на території сусідньої суверенної держави. Але ми бачимо, наскільки небезпечні, у тому числі і для світового православ'я, подібні експерименти і грубе втручання держави в релігійну діяльність", – заявив Путін.

      Нагадаємо, до Православної церкви України загалом перейшли 68 парафій УПЦ Московського патріархату. Такі рішення приймають парафіяни храму. Якщо священик-настоятель підтримує рішення вірян, то переходить разом з ними до ПЦУ, якщо ж вирішує залишатися під керівництвом УПЦ МП, то покидає парафію.

      На сьогодні ПЦУ має близько 7 тисяч парафій. В інтернеті розміщена онлайн-карта, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату.

      Як створили Православну церкву в Україні?На початку жовтня 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату заслухав звіт посланців патріарха Варфоломія в Україні (екзархів) та надав дозвіл нашій державі на створення єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у єдину помісну незалежну церкву – Православну церкву України. Предстоятелем ПЦУ став Епіфаній – митрополит Переяславський і Білоцерківський . Кафедральним собором ПЦУ став Михайлівський Золотоверхий собор.

      5 січня у Стамбулі Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію Православної церкви України. 6 січня ПЦУ офіційно отримала Томос від Варфоломія.

      Теги: Новини політики Новини Росії Новини України Володимир Путін Україна – Росія Православна церква України УПЦ МП Релігія РПЦ
      Джерело: 24 Канал
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