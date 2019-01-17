Путин дерзко прокомментировал создание Православной церкви Украины

Президент России Владимир Путин сделал циничное заявление о православной церкви Украины. По его мнению, создание единой поместной церкви является чисто политическим проектом, который якобы нацелен на то, чтобы разделить народы России и Украины.

Об этом лидер РФ заявил в интервью сербской газете "Вечерние новости", передает пресс-служба Кремля.

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"Новая церковная структура является исключительно политическим, светским проектом. Его главная цель – разделить народы России и Украины, посеять не только национальную, но и религиозную вражду", – заявил Путин.

Он добавил, что в Киеве уже заявили об "окончательном обретения независимости от Москвы". Кроме того, глава Кремля отметил, что УПЦ Московского патриархата является якобы независимой от Русской православной церкви и имеет лишь каноническую связь с ней.

Речь Не идет о самостоятельности "Православной церкви Украины". На самом деле она полностью подконтрольна Стамбулу. А вот самая большая на Украине каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП – 24 канал), которая за автокефалией к патриарху Варфоломею не обращалась, абсолютно независима в своих действиях. Она сохраняет исключительно каноническую связь с Русской православной церковью, но даже это вызывает нескрываемое раздражение у нынешнего киевского режима,

– сказал президент РФ.

Также, Путин дерзко добавил, что в Украине власти якобы преследуют священников и верующих УПЦ МП, отбирают у них храмы и монастыри, а саму церковь пытаются лишить ее законного наименования. Отметим, в этом лидер РФ обвиняет украинскую власть.

"Россия не планирует вмешиваться в церковные процессы, тем более на территории соседнего суверенного государства. Но мы видим, насколько опасны, в том числе и для мирового православия, подобные эксперименты и грубое вмешательство государства в религиозную деятельность", – заявил Путин.

Напомним, к Православной церкви Украины в целом перешли 68 приходов УПЦ Московского патриархата. Такие решения принимают прихожане храма. Если священник-настоятель поддерживает решение верующих, то переходит вместе с ними в ПЦУ, если же решает оставаться под руководством УПЦ МП, то покидает приход.

На сегодня ПЦУ имеет около 7 тысяч приходов. В интернете размещена онлайн-карта, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви от УПЦ Московского патриархата.

Как создали Православную церковь в Украине?

В начале октября 2018 года в Стамбуле Синод Вселенского патриархата заслушал отчет посланцев патриарха Варфоломея в Украине (экзархов) и предоставил разрешение нашему государству на создание единой поместной церкви.

15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь – Православную церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал Епифаний, митрополит Переяславский и Белоцерковский . Кафедральным собором ПЦУ стал Михайловский Златоверхий собор.

5 января в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии православной церкви Украины. 6 января ПЦУ официально получила Томос от Варфоломея.